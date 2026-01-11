Tóth Alex menedzsere mindent cáfol, és a Fradira mutogat

Tóth Alex és menedzsere semmiről sem egyezett meg az olasz Lazióval. Mint ismert, a Fradi 20 éves válogatott játékosát topbajnokságok csapatai figyelték az elmúlt időszakban, legutóbb már az olasz Lazio érdeklődéséről, sőt, ajánlatáról szóltak a sajtóhírek. Végül már azt is írták, hogy Tóth mindenben megegyezett az olaszokkal, már ami a személyes feltéteteleket illeti. Papp Bence viszont ezt határozottan cáfolta.

Tóth Alex menedzsere cáfolta, hogy a személyes feltételekről már meg is állapodtak a Lazióval Fotó: Mediaworks

Tóth Alex menedzsere cáfol

Sem Alex, sem pedig én soha nem fogunk megegyezni semmilyen klubbal azelőtt, hogy a Ferencvárossal az adott klub ne jutott volna megegyezésre. Egyrészt azért mert van egy etikett, egy kialakult útja, hogy a futball piacán ennek hogyan kell működnie, nálunk viszont leginkább azért, mert a klubot, a vezetőit, a szurkolóit Alex is és én is tiszteljük. Egészen addig, míg a két klub egyezségre nem jut, addig mi semmilyen szinten nem egyezkedünk, pláne nem állapodunk meg feltételekről

– jelentette ki az M1 megkeresésére Tóth Alex menedzsere.

Hozzátette, a magyar bajnokságban ilyen kaliberű átigazolás még nem történt, ami rendkívül fontos lesz nemzetközi szinten.

Pontosan ezért és ebből kifolyólag az egész ügy, Tóth Alex felépítése, imidzse, esetleges átigazolása egy rendkívül gondosan megtervezett, párját ritkító együttműködésben történik a klubjával. És kizárólag csak úgy működik

– fogalmazott Papp Bence, aki azt viszont megerősítette, hogy a Lazio is azon klubok közé tartozik, amelyek szeretnék leizgazolni Tóth Alexet, de az olaszoknak először a Ferencvárossal kell dűlőre jutniuk.

Ha fejlődése szempontjából a legjobb helyre tud kerülni, akkor rajtunk már nem fog múlni, ez biztos. Mint ahogyan azt látom, a Ferencvároson sem fog múlni

– mondta a fiatal válogatott játékos menedzsere.