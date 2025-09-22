Szoboszlait behívták az irodába, a jövője a tét Liverpoolban

A Liverpool két éve 70 millió euróért (27,2 milliárd forint) vásárolta ki Szoboszlai Dominikot a lipcsei szerződéséből. Az angol sztárklub azóta ennek az összegnek nagyjából a kétszereséért is vett már futballistákat (a svéd Alexander Isak például 145, a német Florian Wirtz bónuszok nélkül is 125 millió euróba került), de Arne Slot vezetőedző a minap hangsúlyozta: ha most eladnák, a magyar középpályás is hasonló nagyságrendű pénzt érhetne az átigazolási piacon. A holland tréner szavai hallatán sokan találgatni kezdtek, vajon tervezik-e légiósunk eladását a Vörösök? A hírek szerint éppen ellenkezőleg: sajtóértesülések szerint a Pool vezetői tárgyalásokat kezdeményeztek Szoboszlai szerződése meghosszabbításáról.
Egy Liverpool-hírekkel foglalkozó blog X-bejegyzése alapján már folynak a kezdeti megbeszélések a "létfontosságúnak és lehetséges jövőbeli csapatkapitánynak" ítélt magyar sztárral, aki jól érzi magát a klubnál.
Szoboszlai fizetése is nőhet, ha újabb évekre elkötelezi magát a klubhoz. 2023 nyarán öt évre írt alá a Liverpoolhoz, azaz a jelenlegi után még két szezonra szól, és sajtóhírek szerint hetente bruttó 120 ezer fontot (54 millió forint) keres, a további negyedére saccolt teljesítményfüggő bónuszok nélkül. Ez csak az alapfizetését tekintve évi 6,24 millió fontos (2,8 milliárd forint) gázsit jelent. Ehhez képest a szerződéshosszabbítása hírét kommentáló Pool-drukkerek némelyike szerint ennek a sokszorosát is megérné a hosszú távú maradása.
"10 éves szerződés, és adjatok neki heti egy millát!" – üzente egy drukker, aki tehát heti 450 millió forintnyi bruttó fizut sem sajnálna az új Steven Gerrardnak gondolt Szoboszlaitól.
"100 %-os kapitány-alapanyag";
"A jövő csapatkapitánya! Imádom";
"Az a sorsa, hogy a Liverpool kapitánya legyen";
"Helyes, tartsátok itt még 10 évig!"
– sorjáznak az ilyen és ezekhez hasonló, lelkes hozzászólások a bejegyzés alatt.
Szoboszlai eddig angol bajnoki és Ligakupa-győzelemig jutott a Liverpoollal, amelyet 101 tétmeccsen 16-16 góllal és gólpasszal (is) segített.
