Szoboszlai Dominikról szólt a csúcsrangadó, bosszús lehet a Liverpool

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is a Liverpool kezdőcsapatában kapott helyet az Arsenal elleni rangadón. Az első félidőben egy hazai védelmi hiba után kis híján megszerezte a vezetést a Liverpool, a 26. percben Bradley lágy ívelése a felső kapufán csattant. Ezen kívül a vendégek inkább védekeztek, de az Arsenal sem tudott komoly helyzetet kialakítani. Az Arsenal-Liverpool meccs első félideje 0-0-ra zárult.

Szoboszlai kezdőként szerepelt az Arsenal-Liverpool meccsen Fotó: AFP

A második félidő Szoboszlai Dominik próbálkozásairól szólt,

két szabadrúgást lőhetett, mindkettő elkerülte a kaput, majd akcióból is tüzelt: kétszer blokkolták, egyszer pedig magasan fölé szállt a labdája. Ebben a játékrészben inkább a Liverpool kezdeményezett, gólt viszont egyik csapat sem szerzett. Szoboszlai kisérletezett a legtöbbször, ő veszélyeztette leginkább az Arsenal kapuját. Igaz, egyszer sem találta el. A végén a magyar játékos egy dulakodás részese volt, amikor Martinelli az oldalvonalon kívülre lökte a sérült Bradleyt. Szoboszlai és Kerkez is végigjátszotta a meccset.

Arsenal-Liverpool: nem csökkent a különbség a két csapat között

A mérkőzés 0-0-ra zárult, a második félidő alapján a Liverpool bosszús lehet az eredmény miatt, mert nem változott a helyzet a két csapat között. Az első helyezett Arsenal 14 ponttal előzi meg a negyedik Liverpoolt. A Manchester City és az Aston Villa hat-hat ponttal szorul az éllovas mögé.

Premier League – ahol nincs biztos pont

