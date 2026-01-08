Szoboszlai Dominikról szólt a csúcsrangadó, bosszús lehet a Liverpool

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is a Liverpool kezdőcsapatában kapott helyet az Arsenal elleni rangadón. Az első félidőben egy hazai védelmi hiba után kis híján megszerezte a vezetést a Liverpool, a 26. percben Bradley lágy ívelése a felső kapufán csattant. Ezen kívül a vendégek inkább védekeztek, de az Arsenal sem tudott komoly helyzetet kialakítani. Az Arsenal-Liverpool meccs első félideje 0-0-ra zárult.
A második félidő Szoboszlai Dominik próbálkozásairól szólt,
két szabadrúgást lőhetett, mindkettő elkerülte a kaput, majd akcióból is tüzelt: kétszer blokkolták, egyszer pedig magasan fölé szállt a labdája. Ebben a játékrészben inkább a Liverpool kezdeményezett, gólt viszont egyik csapat sem szerzett. Szoboszlai kisérletezett a legtöbbször, ő veszélyeztette leginkább az Arsenal kapuját. Igaz, egyszer sem találta el. A végén a magyar játékos egy dulakodás részese volt, amikor Martinelli az oldalvonalon kívülre lökte a sérült Bradleyt. Szoboszlai és Kerkez is végigjátszotta a meccset.
A mérkőzés 0-0-ra zárult, a második félidő alapján a Liverpool bosszús lehet az eredmény miatt, mert nem változott a helyzet a két csapat között. Az első helyezett Arsenal 14 ponttal előzi meg a negyedik Liverpoolt. A Manchester City és az Aston Villa hat-hat ponttal szorul az éllovas mögé.
Premier League – ahol nincs biztos pont
Az angol élvonalban továbbra sincs lefutott meccs: a favoritok ingadozása és a középmezőny ereje újra és újra átírja az erőviszonyokat. Angliában egy rossz félidő, egy villanás az ellenféltől, és máris felborul minden előzetes számítás (elég, ha a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló bajnok meccseit vesszük alapul). A Premier League tempója, fizikalitása és kiszámíthatatlansága hétről hétre különleges élményt kínál, miközben magyar játékosok is a reflektorfényben bizonyítanak a világ legerősebb bajnokságában. A TippmixPRO-val még feszültebbek az angol rangadók – tippelj, és éld át a Premier League valódi arcát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.