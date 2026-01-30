Szoboszlai Dominik dörzsölheti a tenyerét, mindent visszaadhat a barátjának

Csak az Arsenal és a Bayern München mögött, az alapszakasz harmadikjaként jutott tovább egyből a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe a Liverpool labdarúgócsapata, amely szerdán 6-0-ra kiütötte a Qarabagot. Hogy márciusban, a legjobb 16 között melyik csapat lesz Szoboszlai Dominikék következő ellenfele, majd csak a 9-24. helyezettek februári oda-visszavágós rájátszásában dől el. Annak pénteki sorsolásáig csak annyi biztos, hogy melyik négy csapatból kerül majd ki a Pool ellenlábasa.

Szoboszlai Dominik (jobbra) és Mohamed Szalah akár újra összefuthatnak a Galatasarayjal

Fotó: Offside

Eszerint Szoboszlaiék kiemeltként az Atlético Madrid, a Club Brugge, a Juventus és a Galatasaray négyeséből kapnak ellenfelet a nyolcaddöntős párharcukra.

Szoboszlai Dominik újra Sallai Roland ellen?

Az Atleti és a Galata ellen már játszottak az alapszakaszban: a spanyolokat hazai pályán 3-2-re legyőzték (a magyar középpályás gólpasszával), a törököktől ellenben 1-0-s vereséget szenvedtek Isztambulban – szintén Szoboszlai főszereplésével, de ekkor negatív értelemben: az ő könyöklése után megítélt büntetővel nyertek Sallai Rolandék.

Vagyis, ha márciusban összejönne a Liverpool és a Galatasaray BL-nyolcaddöntője, akkor Szoboszlai revánsot vehetne magyar válogatottbeli csapattársa és barátja ellen. Nem a nagy port kavart kő-papír-olló játékukkal, hanem a futballpályán.