Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Martina, Gerda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szoboszlai Dominik dörzsölheti a tenyerét, mindent visszaadhat a barátjának

szoboszlai dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 08:00
liverpoolsallai rolandgalatasaraybajnokok ligája
Rossz emlékeket őrizhet a párharcról, amely akár megismétlődhet a BL-nyolcaddöntőben is. Szoboszlai Dominik újra szembetalálhatja magát Sallai Rolanddal és a Galatasarayjal.
LL
A szerző cikkei

Csak az Arsenal és a Bayern München mögött, az alapszakasz harmadikjaként jutott tovább egyből a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe a Liverpool labdarúgócsapata, amely szerdán 6-0-ra kiütötte a Qarabagot. Hogy márciusban, a legjobb 16 között melyik csapat lesz Szoboszlai Dominikék következő ellenfele, majd csak a 9-24. helyezettek februári oda-visszavágós rájátszásában dől el. Annak pénteki sorsolásáig csak annyi biztos, hogy melyik négy csapatból kerül majd ki a Pool ellenlábasa.

Szoboszlai Dominik (jobbra) a BL-nyolcaddöntőben akár Mohamed Szalah rekordját is túlszárnyalhatja egy újabb góllal vagy gólpasszal
Szoboszlai Dominik (jobbra) és Mohamed Szalah akár újra összefuthatnak a Galatasarayjal
Fotó: Offside

Eszerint Szoboszlaiék kiemeltként az Atlético Madrid, a Club Brugge, a Juventus és a Galatasaray négyeséből kapnak ellenfelet a nyolcaddöntős párharcukra.

Szoboszlai Dominik újra Sallai Roland ellen?

Az Atleti és a Galata ellen már játszottak az alapszakaszban: a spanyolokat hazai pályán 3-2-re legyőzték (a magyar középpályás gólpasszával), a törököktől ellenben 1-0-s vereséget szenvedtek Isztambulban – szintén Szoboszlai főszereplésével, de ekkor negatív értelemben: az ő könyöklése után megítélt büntetővel nyertek Sallai Rolandék.

Vagyis, ha márciusban összejönne a Liverpool és a Galatasaray BL-nyolcaddöntője, akkor Szoboszlai revánsot vehetne magyar válogatottbeli csapattársa és barátja ellen. Nem a nagy port kavart kő-papír-olló játékukkal, hanem a futballpályán.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu