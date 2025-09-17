Szoboszlai mesteri húzása kellett a Liverpool győzelméhez a BL-ben

Kerkez Milos eddig az idény valamennyi tétmeccsén kezdőként lépett pályára az FC Liverpoolban, de az Atlético Madrid elleni BL-meccsen Arne Slot csak a kispadra jelölte. Szoboszlai Dominik ezúttal a jobb hátvéd posztról feljebb lépett, szűrőként kapott szerepet, ez volt a 100. tétmérkőzése a csapatban. A Liverpool álomrajtot vett a Bajnokok Ligája-találkozón, a 4. percben Szalah lőtt szabadrúgást 17 méterről, laposan küldte a kapu felé a labdát, ami Robertsonon megpattant, és a kapu bal oldalában vágódott. Két perccel később már kettővel vezetett a Liverpool, Gravenberch passzát Szalah öt méterről kíméletlenül bevágta. Llorente szépített az első félidő ráadásában, a Liverpool-Atlético meccs a szünetben 2-1-re állt.

Két gyors góllal indult a Liverpool-Atlético meccs Fotó: Anadolu via AFP

A második félidő derekán Szoboszlai még feljebb lépett, miután Gakpo helyett Mac Allister állt be csereként: a magyar válogatott csapatkapitánya került a lecserélt holland posztjára, míg az argentin világbajnok szűrőként folytatta.

Liverpool-Atlético: a végén jött a dráma

A 81. percben bombagóllal egyenlített az Atlético: Llorente 17 méterről kapásból lőtte el a labdát, ami Gravenberchen felpattant és a kapu jobb oldalába vágódott (2-2). A 86. percben Kerkez Milos csereként lépett pályára, és a Liverpool a ráadásban megnyerte a meccset: a 93. percben Szoboszlai mesteri szögletét Van Dijk fejelte a hálóba, az angol csapat 3-2-re nyert.

Bajnokok Ligája, 1. forduló Liverpool-Atlético Madrid 3-2 (2-1) gólok: Robertson (4.), Szalah (6.), Van Dijk (90.), ill. Llorente (45., 81.)



