Szoboszlai mesteri húzása kellett a Liverpool győzelméhez a BL-ben

Liverpool
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 22:59 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 17. 23:07
Atlético MadridBajnokok Ligája
Kerkez Milos kimaradt, Szoboszlai kezdő volt a Bajnokok Ligájában. A Liverpool-Atlético Madrid meccs a ráadásban dőlt el.
HWK
Kerkez Milos eddig az idény valamennyi tétmeccsén kezdőként lépett pályára az FC Liverpoolban, de az Atlético Madrid elleni BL-meccsen Arne Slot csak a kispadra jelölte. Szoboszlai Dominik ezúttal a jobb hátvéd posztról feljebb lépett, szűrőként kapott szerepet, ez volt a 100. tétmérkőzése a csapatban. A Liverpool álomrajtot vett a Bajnokok Ligája-találkozón, a 4. percben Szalah lőtt szabadrúgást 17 méterről, laposan küldte a kapu felé a labdát, ami Robertsonon megpattant, és a kapu bal oldalában vágódott. Két perccel később már kettővel vezetett a Liverpool, Gravenberch passzát Szalah öt méterről kíméletlenül bevágta. Llorente szépített az első félidő ráadásában, a Liverpool-Atlético meccs a szünetben 2-1-re állt.

Két gyors góllal indult a Liverpool-Atlético meccs
Két gyors góllal indult a Liverpool-Atlético meccs Fotó: Anadolu via AFP

A második félidő derekán Szoboszlai még feljebb lépett, miután Gakpo helyett Mac Allister állt be csereként: a magyar válogatott csapatkapitánya került a lecserélt holland posztjára, míg az argentin világbajnok szűrőként folytatta. 

Liverpool-Atlético: a végén jött a dráma

A 81. percben bombagóllal egyenlített az Atlético: Llorente 17 méterről kapásból lőtte el a labdát, ami Gravenberchen felpattant és a kapu jobb oldalába vágódott (2-2). A 86. percben Kerkez Milos csereként lépett pályára, és a Liverpool a ráadásban megnyerte a meccset: a 93. percben Szoboszlai mesteri szögletét Van Dijk fejelte a hálóba, az angol csapat 3-2-re nyert.

Bajnokok Ligája, 1. forduló

Liverpool-Atlético Madrid 3-2 (2-1)

gólok: Robertson (4.), Szalah (6.), Van Dijk (90.), ill. Llorente (45., 81.)


 

 

