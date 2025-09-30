Dráma a BL-ben, Szoboszlai ütése után kikapott a Liverpool

Magyar rangadót várhattunk a Bajnokok Ligája második fordulójában, a Galatasaray-Liverpool meccsen mindkét oldalon volt válogatott játékosunk. Az első perctől csak két magyar volt a pályán, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Liverpool védelmének szélein kezdtek, Sallai Roland viszont a Galatasaray kispadján ült. Szintén a padon csücsült a Liverpool ikonja, Mohamed Szalah. Szoboszlai számára rémálomszerűen indult a találkozó. A baloldalon Baris Yilmaz többször is megforgatta, először a kapus védeni tudott, a 15. percben azonban a magyar játékos csak két könyökössel tudott tisztázni a tizenhatoson belül. Victor Osimhen értékelte a jogos büntetőt, s a szünetben a Galatasaray teljesen megérdemelten vezetett 1-0-ra.
A folytatásban liverpooli oldalon sérülések borzolták a kedélyeket, Allison Becker kapus mellett Hugo Ekitikét is le kellett cserélni A második félidő közepén Szoboszlai visszatért a középpályára, a 71. percben pedig Sallai Roland is megérkezett a meccsbe, ekkor már tényleg három magyar volt a gyepen. A 89. percben Clement Turpin játékvezető a Poolnak is megítélt egy tizenegyest, ezt később a VAR jelzésére helyesen visszavonta.
A Liverpool múlt szombaton a Crystal Palace ellen kapott ki 2-1-re a bajnokságban, három nappal később a Bajnokok Ligájában is elveszítette a veretlenségét. Szoboszlai Dominik könyöklése és az azt követő büntető eldöntötte a meccset.
Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.