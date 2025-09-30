Dráma a BL-ben, Szoboszlai ütése után kikapott a Liverpool

Magyar rangadót várhattunk a Bajnokok Ligája második fordulójában, a Galatasaray-Liverpool meccsen mindkét oldalon volt válogatott játékosunk. Az első perctől csak két magyar volt a pályán, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Liverpool védelmének szélein kezdtek, Sallai Roland viszont a Galatasaray kispadján ült. Szintén a padon csücsült a Liverpool ikonja, Mohamed Szalah. Szoboszlai számára rémálomszerűen indult a találkozó. A baloldalon Baris Yilmaz többször is megforgatta, először a kapus védeni tudott, a 15. percben azonban a magyar játékos csak két könyökössel tudott tisztázni a tizenhatoson belül. Victor Osimhen értékelte a jogos büntetőt, s a szünetben a Galatasaray teljesen megérdemelten vezetett 1-0-ra.

Szoboszlaiékat ellenséges hangulat fogadta a Galatasaray-Liverpool meccsen Fotó: Liverpool FC

Három magyar pályán volt a Galatasaray-Liverpool meccsen

A folytatásban liverpooli oldalon sérülések borzolták a kedélyeket, Allison Becker kapus mellett Hugo Ekitikét is le kellett cserélni A második félidő közepén Szoboszlai visszatért a középpályára, a 71. percben pedig Sallai Roland is megérkezett a meccsbe, ekkor már tényleg három magyar volt a gyepen. A 89. percben Clement Turpin játékvezető a Poolnak is megítélt egy tizenegyest, ezt később a VAR jelzésére helyesen visszavonta.

A Liverpool múlt szombaton a Crystal Palace ellen kapott ki 2-1-re a bajnokságban, három nappal később a Bajnokok Ligájában is elveszítette a veretlenségét. Szoboszlai Dominik könyöklése és az azt követő büntető eldöntötte a meccset.