Dolhai Attila: „Időnként szeretném kiforgatni a világot a helyéről”

A sármos színész azt gondolta, miután elfoglalja az igazgatói székét Székesfehérváron, talán kevesebbet kell majd utaznia. Nevetve meséli, hogy bizony tévedett. Dolhai Attila fiatalon bizonyította műfaji sokszínűségét, most pedig egy újabb szerepben bizonyíthatja rátermettségét. Dolhai Attila felesége és családja is mindenben támogatja a színész-igazgatót, aki a hot! magazinnak mesélt élete kihívásairól.

Dolhai Attila igazgató a Vörösmarty Színházban váltja valóra álmait

(Fotó: hot! magazin/Szabolcs László)

Igazgatóként előbújik belőled az, hogy te hogyan csinálnál mást abban a színházban, ahol játszol, vagy próbálod ezt szétválasztani?

„Inkább azt mondanám, hogy amíg nem voltam igazgató, olyan könnyen mondtam azt, hogy másként csinálnék dolgokat. Most már, hogy hivatalban vagyok, sokkal elfogadóbb lettem. Időnként szeretném kiforgatni a világot a helyéről, és elhiszem, hogy egyből sínre teszünk mindent. Az például nehézséget okoz, amikor az embernek vannak álmai, és eldönti, hogy azokat igenis véghezviszi, majd kiderül, hogy sokkal közelebb vannak a határai, mint gondolta.”

Ezt a szerepet még tanulod.

„Azt gondolom, hogy az első év mindenki számára meghatározó lesz. Most derül majd ki, mit is akar Dolhai Attila.”

És mit akar?

„Valójában lassú, de biztos építkezést szeretnék. Talán nem árulok el nagy titkot azzal, amikor azt mondom, hogy az én színházamban egy kicsit többet fognak énekelni.”

Az igazgatói pozíció Székesfehérvárra csábított, játszol az Operettben, de Budapest mellett élsz. Mennyi időt töltesz utazással?

„Nagyon sokat. Kistarcsán élek, és naponta járok Székesfehérvárra, de már megtanultam, hogy ha elég korán elindulok, akkor nagyjából egy óra alatt ott vagyok. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy ehhez néha hozzájön, hogy a Miskolci Nemzeti Színházban is játszom.”