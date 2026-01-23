Szoboszlai Dominik kislánya kellett a Liverpool sikereihez

A Liverpool az idény során néha még keresi régi önmagát, ám a csapaton belül így is egyértelműen felfelé lóg ki Szoboszlai Dominik teljesítménye. A magyar válogatott középpályás az angol labdarúgó-bajnokságban eddig 21 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 2 gólt és 1 gólpasszt jegyzett. A Bajnokok Ligájában hatékonyabb volt: 7 találkozón 4 gólt szerzett és 3 assziszttal segítette csapatát, legutóbb a Marseille ellen (3-0) talált be egy szabadrúgásból. Szoboszlai formáját jól jelzi, hogy augusztusban, októberben és novemberben is a hónap játékosának választották a klubban. A szurkolók szerint teljesítményének egyik kulcsa az lehet, hogy a nyáron édesapa lett és ez új lendületet adott játékának.

Szoboszlai Dominik a Liverpool legjobbja ebben a szezonban / Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai jobban teljesít mióta édesapa

Egy X-fiók hívta fel a figyelmet arra, miért tartják Szoboszlai Dominikot jelenleg a Liverpool legjobb játékosának, akit sokan már a jövő csapatkapitányaként is el tudnának képzelni. A bejegyzés szerzője szerint komoly összefüggés van a középpályás teljesítménye és aközött, hogy júliusban megszületett a kislánya, ami új szintre emelte játékát.

A gondolat nem légből kapott: egy gyermek érkezése gyakran ad új motivációt és lendületet az élet minden területén – így a futballpályán is.

Szoboszlai got a kid 5 months ago, and suddenly became the best midfielder in the world ❤️ pic.twitter.com/ZJhz5Ippak — Tandy (@LFC_Tandy) January 22, 2026

Korábban Dominik egyiptomi csapattársa, Mohamed Szalah is nagy jelentőséget tulajdonított a pici érkezésének.

Mióta megszületett a kislánya, valósággal szárnyal. Úgy érzem most nyújtja élete legjobb teljesítményét. Dominik okos és a sebessége is jó

- nyilatkozta Szalah a magyar játékosról.

Szoboszlai Dominikék a hétvégén az angol bajnokságban fognak szerepelni, szombaton (18:30, Tv: Spíler 1) Bournemouth-Liverpool mérkőzést rendeznek a Premier League 23. fordulójában. A találkozó magyar szempontból is különösen érdekes lehet, hiszen azzal, hogy Tóth Alex a Bournemouth-hoz igazolt, akár történelmi pillanatnak is szemtanúi lehetünk: előfordulhat, hogy egy angol bajnoki mérkőzésen egyszerre három magyar játékos is pályára lép.