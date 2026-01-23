Szoboszlai Dominik kislánya kellett a Liverpool sikereihez

A Liverpool az idény során néha még keresi régi önmagát, ám a csapaton belül így is egyértelműen felfelé lóg ki Szoboszlai Dominik teljesítménye. A magyar válogatott középpályás az angol labdarúgó-bajnokságban eddig 21 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 2 gólt és 1 gólpasszt jegyzett. A Bajnokok Ligájában hatékonyabb volt: 7 találkozón 4 gólt szerzett és 3 assziszttal segítette csapatát, legutóbb a Marseille ellen (3-0) talált be egy szabadrúgásból. Szoboszlai formáját jól jelzi, hogy augusztusban, októberben és novemberben is a hónap játékosának választották a klubban. A szurkolók szerint teljesítményének egyik kulcsa az lehet, hogy a nyáron édesapa lett és ez új lendületet adott játékának.
Egy X-fiók hívta fel a figyelmet arra, miért tartják Szoboszlai Dominikot jelenleg a Liverpool legjobb játékosának, akit sokan már a jövő csapatkapitányaként is el tudnának képzelni. A bejegyzés szerzője szerint komoly összefüggés van a középpályás teljesítménye és aközött, hogy júliusban megszületett a kislánya, ami új szintre emelte játékát.
A gondolat nem légből kapott: egy gyermek érkezése gyakran ad új motivációt és lendületet az élet minden területén – így a futballpályán is.
Korábban Dominik egyiptomi csapattársa, Mohamed Szalah is nagy jelentőséget tulajdonított a pici érkezésének.
Mióta megszületett a kislánya, valósággal szárnyal. Úgy érzem most nyújtja élete legjobb teljesítményét. Dominik okos és a sebessége is jó
- nyilatkozta Szalah a magyar játékosról.
Szoboszlai Dominikék a hétvégén az angol bajnokságban fognak szerepelni, szombaton (18:30, Tv: Spíler 1) Bournemouth-Liverpool mérkőzést rendeznek a Premier League 23. fordulójában. A találkozó magyar szempontból is különösen érdekes lehet, hiszen azzal, hogy Tóth Alex a Bournemouth-hoz igazolt, akár történelmi pillanatnak is szemtanúi lehetünk: előfordulhat, hogy egy angol bajnoki mérkőzésen egyszerre három magyar játékos is pályára lép.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.