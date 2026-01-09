Rejtélyes lánnyal edzett Orbán Willi

A magyar válogatott veterán középhátvédje, Orbán Willi köztudottan hatalmas figyelmet szentel az egészséges életmódnak. Olyannyira, hogy állítólag még a nemzeti csapatban és a Lipcsében is számos csapattársa tőle kér tanácsokat ez ügyben. Nemrégiben az is nyilvánosságra került, hogy étrendje meglehetősen különleges: például mindig tart a hűtőszekrényében nyers májat, amelyet rendszeresen fogyaszt. Nyilván a folyamatos erőnléti edzés is elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki még 30 felett is hétről hétre klasszis teljesítményt nyújthasson a Bundesligában. Orbán most egy titokzatos lány társaságában megmutatta kedvenc edzőtermi gyakorlatait.

Orbán Willi a Bajnokok Ligája indulásért küzd a Lipcsével / Fotó: Getty Images

Orbán Willi kellemes társaságban edzett

Az RB Leipzig YouTube-csatornáján közzétett videóban betekintést nyerhetünk a játékos fitneszprogramjába, amelynek ismertetésében a klub riporternője, Clara volt a segítője.

A védő a testét szinte szentélyként kezeli: elmondása szerint még az alvásra vonatkozóan is szigorú szabályokat tart. Minden este ugyanabban az időpontban fekszik le, és reggel vekker nélkül ébred. Még az ünnepi vakáció ideje alatt sem hagyta abba az edzést: a Dél-afrikai Köztársaságban töltötte az őszi szezon utáni pihenőt, de az edzőtermet ott is rendszeresen látogatta.