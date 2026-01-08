Mindenkit sokkolt hajmeresztő kijelentésével Marco Rossi válogatottjának oszlopa

Saját megfogalmazása szerint is "kicsit különc" Orbán Willi. A tudományos alapossággal kidolgozott, egészséges életmódjáról híres futballista mégis mindenkit meglepett azzal, hogy mit rejt a hűtőszekrénye.

Orbán Willi szerint a nyers máj a természet multivitaminja, így hát mindig van a hűtőjében

Fotó: Getty Images

A magyar labdarúgó-válogatott és az RB Leipzig 33 éves védője klubcsapata portugáliai miniedzőtáborában adott interjút a Bildnek, amelyben elárulta: többek között a nyers máj is a mindennapi étrendjéhez tartozik.

Orbán Willi nyers májat eszik! – harsogja címében a Bild

– Egy nagy bödön marhahúsleves, amit olykor magam is készítek el. Mindig veszek velőscsontot, amit 18 órán át főzök, hogy kinyerjem belőle az aminosavakat. Ezek jót tesznek a bélrendszernek, míg a marhahúsleves gazdag kollagénben is. Kicsit különc lettem abban, ahogyan a munkámhoz közelítek. A hűtőszekrényemben mindig van jó minőségű fehérje, például tojás. És D-vitamin, amit folyékony formában cseppentővel veszek be.

Továbbá mindig van itthon nyers máj, mert az a természet multivitaminja

– sorolta Orbán Willi az étkezése elengedhetetlen elemeit.

A 2015 óta Lipcsében szolgáló klublegenda egyébként beszélt még arról is, hogy...

...habár tavaly nyáron felmerült a kényszerű távozása, ősszel mégis a legtöbb játékpercet kapta az új vezetőedzőtől, Ole Wernertől ("Nem stresszeltem ezen nyáron, ismertem az előző szezonbeli statiszikáimat, és alapvetően bízom a testemben és a képességeimben" – reagált erre Orbán);

– reagált erre Orbán); ...habár fájlalja, hogy kilenc év után először nem játszanak a nemzetközi kupák egyikében sem, de a "tehermentesítő szezon" jó oldala, hogy több idejük jut a meccsek közötti regenerálódásra, ami a korábbinál is stabilabb teljesítményhez segíti őt és a csapattársait is;

ami a korábbinál is stabilabb teljesítményhez segíti őt és a csapattársait is; ...a következő szezonban visszatérne a nemzetközi futballporondra;

...a szerződése még 1,5 évig érvényes Lipcsében, ő pedig a csapattal együtt akar mindig továbbfejlődni;

ő pedig a csapattal együtt akar mindig továbbfejlődni; ...az alvásritmusa beállt arra, hogy minden nap 21.45-kor fekszik le és reggelente mindig ugyanakkor ébred, vekker beállítása nélkül is;

...több lipcsei csapattársa mellett a magyar válogatottban Dárdai Márton is sokszor kér tőle tanácsot az egészséges életmód, étkezés és edzésmunka tekintetében.



S ha már a magyar válogatott: az írek elleni világbajnoki selejtező (2-3) brutális csalódásáról Orbán Willi elmondta:

Mi rontottuk el. De végsősoron mindig azt kapod, amit megérdemelsz.

Igyekszem ebben is a pozitívumot látni: így legalább nyárra betervezhetek egy nyaralást guggolásokkal – mondta a súlyzós edzések megszállottja, majd kifejtette: a nyári szabadságán hat intenzív nap alatt, naponta háromszori tréninggel mintegy 20 kilóval tervezi növelni azt a súlyt, amellyel guggolni tud. Máskor erre hat hétre lenne szüksége.