Mindenkit sokkolt hajmeresztő kijelentésével Marco Rossi válogatottjának oszlopa

Saját megfogalmazása szerint is "kicsit különc" Orbán Willi. A tudományos alapossággal kidolgozott, egészséges életmódjáról híres futballista mégis mindenkit meglepett azzal, hogy mit rejt a hűtőszekrénye.
A magyar labdarúgó-válogatott és az RB Leipzig 33 éves védője klubcsapata portugáliai miniedzőtáborában adott interjút a Bildnek, amelyben elárulta: többek között a nyers máj is a mindennapi étrendjéhez tartozik.
– Egy nagy bödön marhahúsleves, amit olykor magam is készítek el. Mindig veszek velőscsontot, amit 18 órán át főzök, hogy kinyerjem belőle az aminosavakat. Ezek jót tesznek a bélrendszernek, míg a marhahúsleves gazdag kollagénben is. Kicsit különc lettem abban, ahogyan a munkámhoz közelítek. A hűtőszekrényemben mindig van jó minőségű fehérje, például tojás. És D-vitamin, amit folyékony formában cseppentővel veszek be.
Továbbá mindig van itthon nyers máj, mert az a természet multivitaminja
– sorolta Orbán Willi az étkezése elengedhetetlen elemeit.
A 2015 óta Lipcsében szolgáló klublegenda egyébként beszélt még arról is, hogy...
Mi rontottuk el. De végsősoron mindig azt kapod, amit megérdemelsz.
Igyekszem ebben is a pozitívumot látni: így legalább nyárra betervezhetek egy nyaralást guggolásokkal – mondta a súlyzós edzések megszállottja, majd kifejtette: a nyári szabadságán hat intenzív nap alatt, naponta háromszori tréninggel mintegy 20 kilóval tervezi növelni azt a súlyt, amellyel guggolni tud. Máskor erre hat hétre lenne szüksége.
Az RB Leipzig szombaton (15.30, tv: Aréna 4) az osztályozós 16. helyen álló St. Pauli vendégeként kezdi a 2026-os tétmeccseit a német Bundesliga háromhetes téli szünete után.
