Ő lenne a legjobb a legjobb NB I-es bíró? A szakma szerint igen!

Dunát lehetne rekeszteni olyan listákból, amik a sportolókat rangsorolják különféle elért eredmények, teljesítmény, sikeresség alapján. Azonban kétségtelen, hogy az NB I-es játékvezetőkről kevesebb ilyen jellegű lista készül. Pedig a bírók is megérdemelnék, hogy kimondjuk, ki a legjobb közülük. Nos, jó hírünk van: a Spori nevű Facebook-oldal, mely mögött korábbi focibírók állnak, összeállított egy ilyen listát – szúrta ki az Origo Sport.

Vajon ki vezette a legjobban az NB I meccseit? Fotó: Unsplash

Persze a Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottsága is összeállított egy listát, azonban egész más eredményre jutott, mint a Spori oldala. A hivatalos lista élén Berke Balázs végzett, aki a Spori 15 fős listáján csak a hatodik helyre került. Mint az oldal szerkesztői írják, súlyos hiba esetén egy bíró csak a legritkább esetben kaphat 7,5 pontnál jobb osztályzatot. Márpedig a VAR segítségül hívása súlyos hibának számít (az UEFA vonatkozó szabályzata alapján), Berke Balázsnak pedig több ilyen esete is volt.

Sajnos Berkének volt egy olyan mérkőzése is (Puskás–ETO), ahol a helyes VAR-beavatkozást figyelmen kívül hagyta, ami szintén rontotta az őszi megítélését – emelték ki.

De akkor ki lett az NB I legjobb játékvezetője?

Nos, a szakértői lista élére Rúsz Márton került. A 2026-tól már FIFA kerettag játékvezető jó eredménye két okra vezethető vissza: egyrészt az általa vezetett 11 mérkőzés egyikén sem volt szükség VAR-beavatkozásra, másrészt általában jól kézben tartotta a találkozókat. Igaz, az utolsó fordulóban a DVSC–Kisvárda-meccs hajrájában hozott egyik ítélete komoly vitát váltott ki még házon belül is, jegyzik meg.

Rúsz Márton lett a legjobb bíró a szakma szerint Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A második helyen Erdős József végzett, akinek jó eredményében közre játszik, hogy „neki rangadót nem adnak, olyan „töltelékmeccsre” jelölik általában, aminek nincs jelentősebb kockázata, így nagyot nem is hibázott bele – az ETO–MTK-meccset leszámítva.”

A Spori Bogár Gergőt rangsorolta a harmadik helyre.

Az őszi szezon NB I-es játékvezetői rangsora a Spori szerint: