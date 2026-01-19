Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-4°C Székesfehérvár

Márió, Sára névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ő lenne a legjobb a legjobb NB I-es bíró? A szakma szerint igen!

játékvezető
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 19. 10:35
fociNB I
Meglepő névvel rukkoltak elő a játékvezetők. Szerintetek is ő az NB I legjobb bírója?

Dunát lehetne rekeszteni olyan listákból, amik a sportolókat rangsorolják különféle elért eredmények, teljesítmény, sikeresség alapján. Azonban kétségtelen, hogy az NB I-es játékvezetőkről kevesebb ilyen jellegű lista készül. Pedig a bírók is megérdemelnék, hogy kimondjuk, ki a legjobb közülük. Nos, jó hírünk van: a Spori nevű Facebook-oldal, mely mögött korábbi focibírók állnak, összeállított egy ilyen listát – szúrta ki az Origo Sport

Vajon ki vezette a legjobban az NB I meccseit?
Vajon ki vezette a legjobban az NB I meccseit?  Fotó: Unsplash

Persze a Magyar Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottsága is összeállított egy listát, azonban egész más eredményre jutott, mint a Spori oldala. A hivatalos lista élén Berke Balázs végzett, aki a Spori 15 fős listáján csak a hatodik helyre került. Mint az oldal szerkesztői írják, súlyos hiba esetén egy bíró csak a legritkább esetben kaphat 7,5 pontnál jobb osztályzatot. Márpedig a VAR segítségül hívása súlyos hibának számít (az UEFA vonatkozó szabályzata alapján), Berke Balázsnak pedig több ilyen esete is volt.

Sajnos Berkének volt egy olyan mérkőzése is (Puskás–ETO), ahol a helyes VAR-beavatkozást figyelmen kívül hagyta, ami szintén rontotta az őszi megítélését – emelték ki.

 

De akkor ki lett az NB I legjobb játékvezetője?

Nos, a szakértői lista élére Rúsz Márton került. A 2026-tól már FIFA kerettag játékvezető jó eredménye két okra vezethető vissza: egyrészt az általa vezetett 11 mérkőzés egyikén sem volt szükség VAR-beavatkozásra, másrészt általában jól kézben tartotta a találkozókat. Igaz, az utolsó fordulóban a DVSC–Kisvárda-meccs hajrájában hozott egyik ítélete komoly vitát váltott ki még házon belül is, jegyzik meg.

Rúsz Márton lett a legjobb bíró a szakma szerint
Rúsz Márton lett a legjobb bíró a szakma szerint  Fotó: Hegedüs Róbert / MTI 

A második helyen Erdős József végzett, akinek jó eredményében közre játszik, hogy „neki rangadót nem adnak, olyan „töltelékmeccsre” jelölik általában, aminek nincs jelentősebb kockázata, így nagyot nem is hibázott bele – az ETO–MTK-meccset leszámítva.”

A Spori Bogár Gergőt rangsorolta a harmadik helyre.

Az őszi szezon NB I-es játékvezetői rangsora a Spori szerint:

  • Rúsz Márton 8,00
  • Erdős József 7,57
  • Bogár Gergő 7,40
  • Káprály Mihály 7,40
  • Bognár Tamás 7,38
  • Berke Balázs 7,33
  • Antal Péter 7,25
  • Karakó Ferenc 7,19
  • Kovács Imre 7,08
  • Molnár Attila 6,88
  • Hanyecz Bence 6,83
  • dr. Csonka Bence 6,70
  • Derdák Marcell 6,56
  • Zierkelbach Péter 6,43
  • Zimmermann Márió 6,25
Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu