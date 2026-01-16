Felbontják a szerződését, váratlanul visszatér külföldről a Fradi focistája?

Idő előtt visszatérhet a Fradihoz a nyáron a Dundee Unitedhez kölcsönben távozó Isaac Pappoe. A 22 éves ghánai középpályás jelenleg sérüléséből lábadozik, de a skótok szeretnének felszabadítani egy helyet a keretben egy új igazolás számára.

A sérülésből lábadozó Isaac Pappoe visszatérhet a Fradihoz / Fotó: Török Attila

A Ferencváros kölcsönjátékosa három Konferencia Liga-selejtezőt és egy skót bajnokit játszott a Dundee Unitedben, mielőtt augusztusban súlyos térdsérülést szenvedett a Rapid Wien ellen. Pappoe azóta már műtéten is átesett, de felépülése hosszú időt vesz igénybe. Jim Goodwin vezetőedző megerősítette, hogy a 22 éves focista valószínűleg már nem fog játszani ebben a szezonban, ezért szeretnék felbontani a kölcsönszerződést az FTC-vel, hogy egy új igazolás számára felszabadítsanak egy helyet a keretben.

Tárgyalunk a Ferencvárossal, hogy megtudjuk, mi a következő lépés. Azt akarják, hogy itt maradjon a rehabilitáció alatt, vagy inkább vissza szeretnék hívni, hogy alaposabban megvizsgálják?

– idézi a The Courier Jim Goodwin vezetőedző szavait. Ahhoz, hogy a kölcsönszerződést felbontsák és Isaac Pappoe visszatérjen Budapestre, a Dundee Unitednek és a Fradinak meg kell állapodniuk.

Isaac Pappoe a Fradiban

A 180 centiméter magas, ghánai középpályás még 2024 nyarán érkezett a Ferencvároshoz. A 2024/25-ös szezonban négy NB I-es bajnokin és egy Magyar Kupa-meccsen lépett pályára – de csak utóbbi találkozón volt a kezdőcsapat tagja. Isaac Pappoe abban a szezonban 18 alkalommal ült le úgy a Fradi kispadjára az élvonalban, hogy csereként sem kapott szerepet. A Ferencváros tartalékcsapatában viszont négy NB III-as bajnokin is az első perctől kezdve a pályán volt – legutóbb tavaly májusban. A 22 éves játékos ezt követően került kölcsönbe a Dundee Unitedhez.