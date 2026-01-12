Újabb vereség, megjött Dibusz riválisa a Fradiba

Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
2026. január 12.
Második idei meccsén is rúgott gól nélkül kapott ki Robbie Keane együttese. A Rapid Wien ellen kezdőként tért vissza a Fradi kapujába Varga Ádám.

A német Kiel után az osztrák Rapid Wien is legyőzte a Spanyolországban edzőtáborozó Ferencvárost. Robbie Keane együttese ezúttal sem tudott gólt lőni, a bécsi zöld-fehérek 1-0-ra nyertek. A klub honlapjának beszámolója szerint a Ferencvárosnak jóval több helyzete volt a felkészülési találkozón. A Fradiban újra kezdő volt Varga Ádám kapus, aki Dibusz Dénes helyettese lehet.

A Fradinak több helyzete volt, de kikapott a csapat a Rapidtól
A Fradinak több helyzete volt, de kikapott a csapat a Rapidtól Fotó: Fradi.hu

Dibusz ugyan edz, de ujjműtétje után még hetekig nem védhet meccseken. A cseréje, Gróf Dávid ugyan jól helyettesítette, de a gárda visszarendelte Debrecenből az ott kölcsönben védő Varga Ádámot. A korábban remekül helytálló Varga a Rapid ellen már kezdő is volt, sőt, végigvédte a találkozót, s nem kizárt, hogy az év első tétmeccsein ő fog majd a kapuba állni az NB I-ben. Az Európa-ligában jelenleg nincs a neve a leadott keretben, ott Gróf Dávidra vár a feladat.

Még egy meccset játszik a Fradi

A Fradi-Rapid csata után a Ferencváros csütörtökön a dán Midtjylland ellen szerezheti meg idei első találatát. Jövő csütörtökön, január 22-én a görög Panathinaikosz érkezik a Groupama Arénába az Európa-liga alapszakaszában.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
