Dibusz Dénes nem kertelt, rögtön eldől a válogatott sorsa

Elérkezett a pillanat: szombaton 20.45-től Írországban (Tv: M4 Sport) kezdi meg a magyar labdarúgó-válogatott a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát. Marco Rossi együttese rögtön egy kulcsfontosságú mérkőzéssel rajtol, hiszen az írek elleni idegenbeli találkozó alapjaiban határozhatja meg a folytatást. A sorozat második állomásán, jövő kedden (Tv: 20.45, M4 Sport) a Puskás Arénában a világklasszisokkal felálló Portugália érkezik majd Budapestre. Dibusz Dénes szerint az ír válogatott elleni mérkőzésen minden meg kell tenni, hogy három ponttal térjenek haza.

Dibusz Dénes és a magyar válogatott szombaton este Írországgal találkozik a vb-selejtező első mérkőzésén Fotó: Sebastian Frej/MB Media

Egyértelmű, hogy kiegyenlített a csoport, és nem hiszem, hogy bármelyik mérkőzésen biztosra lehetne menni. Kulcsfontosságú lesz az első meccs az írek ellen

– fogalmazott Dibusz.

Dibusz Dénes a portugál válogatottról is elmondta a véleményét

A portugálokat most ebből a szempontból nem számítom ide, hiszen a világ egyik legerősebb válogatottjáról van szó – bármennyi pont ellenük óriási bravúrnak és bónusznak számít. Az ír és az örmény párharc viszont oda-vissza fogja eldönteni, hogy tudunk-e tovább álmodozni a célunkról, ami egyértelműen a kijutás a 2026-os vb-re.

Dibusz szerint a kulcs az lesz, hogy a csapat megtalálja azt a játékot, ami az elmúlt években már többször eredményre vezetett.

Ha ez meglesz, akkor minden esélyünk megvan rá, hogy mind az írekkel, mind az örményekkel szemben eredményesek legyünk, és akár egy bravúr is összejöjjön a portugálok ellen valamelyik meccsen.

A kapus ugyanakkor a realitás talaján marad, és lépésről lépésre gondolkodik.