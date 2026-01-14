Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Dzsudzsák Balázs önkívületi állapotban: Szürreális, ami a DVSC edzőtáborában történt

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 14. 15:25
Táncversenybe torkollott egy meeting a DVSC törökországi edzőtáborában. Dzsudzsák Balázs ugrálva hirdetett eredményt.
Rendhagyó meetingen vett részt az NB I-ben szereplő DVSC focicsapata, amely kéthetes táborban van a törökországi Belekben. Dzsudzsák Balázs és csapattársai a tesztek és a felmérések után álltak edzésbe, majd a szerb Crvena Zvezda ellen lejátszották első felkészülési mérkőzésüket. Mielőtt azonban az OFK Belgráddal is összecsapnának, a játékosok rendeztek egy jó hangulatú táncversenyt.

Dzsudzsák Balázs, a DVSC csapatkapitánya
Dzsudzsák Balázs ugrálva hirdetett eredményt a táncverseny végén Fotó: Török Attila

Táncverseny a DVSC edzőtáborában

Az 1991-ben BEK-győztes, 14-szeres szerb bajnok, 10-szeres szerb kupagyőztes Crvena Zvezda elleni első felkészülési meccs sok boldog pillanatot nem tartogatott a Loki játékosainak – 3-1-es vereséget szenvedtek – a táncversenybe torkollott meeting viszont annál inkább.

A DVSC Instagram-oldalán megosztott felvételen az látható, ahogy Komáromi György egy mikrofonnal a kezében vívott táncpárbajt Josua Mejíasszal. Ezt az összecsapást a venezuelai nyerte, azonban ekkor érkezett Amos Youga, és felszántotta a táncparkettet.

A táncversenyt több játékos is videóra vette a játékosok közül, köztük Dzsudzsák Balázs csapatkapitány is, aki az eredményhirdetésnél ugrálva emelte magasba mindkét focista kezét.

Nálad Amos vagy Mejías nyert a rendhagyó meetingen?

– tették fel a kérdést a klub közösségi oldalán.

Dzsudzsák Balázs jobbnak látta Amos Yougát

A bejegyzés alatt pedig Dzsudzsák is megjelent, és letette a voksát.

Bocsi Hermano, de AMOS

– szavazott az afrikai játékos győzelmére a csapatkapitány.

A jó hangulatú, csapatépítő esemény után azonban újra edzésbe állt a Loki, amely csütörtökön 15 órától már a szerb bajnokságban a felsőházért küzdő OFK Belgrád ellen vívja második felkészülési mérkőzését a törökországi edzőtáborban.

 

