Dzsudzsák Balázs nem tartotta magában, azoknak üzent, akik már eltemették

Hatalmas gólt lőt az NB I kilencedik fordulójában Dzsudzsák Balázs. A DVSC ikonja szabadrúgásból talált be a Győr elleni bajnokin (1-1). A 38 éves labdarúgó az idei szezonban már négyszer volt eredményes, kétszer pedig gólpasszt adott. Pedig nyáron arról lehetett hallani, viszavonulhat.

Dzsudzsák Balázs szabadrúgásból talált be Fotó: Czinege Melinda

Dzsudzsák Balázs tavaszal a bennmaradásért harcoló Lokiban csak csere volt, jobb estekben is csak perceket kapott a kispadról beszállva. Éppen ezért volt kérdéses, hogy hosszabbít-e vele a klub, tekintve, hogy decemberben 39 éves lesz. Dzsudzsák maradt, visszatért a kezdőcsapatba, s a Loki legjobbja lett. A Győr elleni bajnoki után azoknak üzent, akik már eltemették.

„Érzem a bizalmat mind a vezetőség, mind az új edző érkezésével. Sergio (Navarro – a szerk) szárnyakat adott nekem, nekem is kellett, hogy egy teljesen más mentalitással induljak neki a bajnokságnak."

Nagyon sok mindent változtattam az életemben, úgyhogy mindent megteszek annak érdekében, hogy igenis, fegyelemmel, alázattal és ezzel a szeretettel, amit a futball iránt érzek, húzó példája legyek akár a Debrecennek, akár a fiataloknak, akár a magyar labdarúgásnak. Örülök, hogy ilyen momentumokkal meg tudom mutatni, hogy hiba volt, amikor azt mondták, már abba kellene hagynom

- mondta az M4 Sportnak a játékos.

Dzsudzsák Balázs örül a szabadrúgásgólnak

Az interjúban Dzsudzsák elismerte, mostanában gyenge pontja a szabadrúgás. Éppen ezért örül annak, hogy ebben a szezonban is betalált rögzített szituációból távolról - írja az Origo.

Dzsudzsák Balázs gólja