A prosztatarák leggyakoribb tünetei - ne hagyd figyelmen kívül!

Ezek a tünetek a halálos rák korai stádiumát is jelezhetik, amelynek súlyos tünetei csak évek múlva jelentkezhetnek. Erre a három jelre érdemes figyelni, amely akár prosztatarákra is utalhat.

A prosztatarák korai diagnózisa életet menthet / Illusztráció: Prostock-studio / Shutterstock

Három tünet, ami prosztatarákra utalhat

„A prosztatarák gyakran lassan alakul ki, ezért sok éven át nem jelentkeznek tünetek, de fontos tudni, mire kell figyelni. Ha azonban valami nem stimmel, ne várjon, hanem forduljon háziorvosához. A korai diagnózis életeket menthet” - írja az NHS az X-en (korábban Twitter).

A három fő tünete a halálos betegségnek:

Fokozott vizelési inger

Erőltetés vizelés közben

Érzés, hogy a hólyag nem ürült ki teljesen

Fontos kiemelni, hogy ezeknek a tüneteknek a megjelenése nem feltétlenül utal prosztatarákra, mivel más betegségek is kiválthatják őket. Azonban ezeket a figyelmeztető jeleket nem szabad figyelmen kívül hagyni, és érdemes orvossal konzultálni a megjelenő tünetekről. Ugyanis, ha a betegséget elég korán felismerik, gyakran gyógyítható. A kezelés betegenként eltérő, és többek között kemoterápiát, hormonterápiát vagy műtétet is magában foglalhat.

A prosztatarák kialakulásának valószínűsége az életkor előrehaladtával nő, az esetek többsége 50 éves kor után jelentkezik. Illetve azok, akiknek apja vagy testvére prosztatarákban szenvedett, nagyobb kockázatnak vannak kitéve.

A prosztatarák általában a prosztata külső részén kezd el növekedni, ami azt jelenti, hogy csak akkor gyakorol nyomást a húgycsőre és vált ki tüneteket, ha már jelentősen megnőtt vagy áttétet képezett. Ez különböző vizelési nehézségekhez vezethet, valamint más tünetekhez, például deréktáji fájdalomhoz, megmagyarázhatatlan súlycsökkenéshez vagy merevedési zavarokhoz.

A korai felismerés elengedhetetlen a jobb prognózis eléréséhez. A prosztatarák nem kapcsolódik semmilyen megelőzhető okhoz, ezért nincs garantált módszer a kockázat csökkentésére a betegség kialakulása előtt - számolt be róla az Express.