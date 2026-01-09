Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Curtis hű maradt önmagához, a világ másik feléről üzent a szurkolóknak

Curtis
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 18:05
Karib-térségÚjpest
A lila-fehér mezt nem volt szíve itthon hagyni. Curtis a Karib-térségben vakációzik, de kedvenc focicsapatáról ilyenkor sem feledkezik meg.

Széki Attila, művésznevén Curtis rapperként futott be, de focistaként is emlékeznek rá. Mindössze 17 éves volt, amikor 2007-ben bemutatkozott az Újpest színeiben a magyar élvonalban, viszont rövid kecskeméti, illetve szolnoki kölcsönjáték után egy térdsérülés miatt abba kellett hagynia a profi futballt. Ennek ellenére örök lila-fehér rajongó maradt: szinte minden Újpesttel kapcsolatos hírre reagál, mindig van véleménye, így nem csoda, hogy még a Dominikai Köztársaságban is a csapat színeiben mutatkozott.

Curtis nem titkolja, hogy hatalmas Újpest-szurkoló
Curtis a tengerparton is Újpest-mezben pózol

Az országszerte ismert zenész nem kér a zord magyar télből: jelenleg a Karib-térség egyik népszerű üdülőhelyén pihen. Az Újpest iránti elkötelezettségét bizonyítva természetesen magával vitte lila-fehér mezét, amelyet a tengerparton is büszkén viselt.

A világ másik oldalán is: HAJRÁ ,LILÁK

– fűzte hozzá a bejegyzéshez.

Eközben az újpesti csapat idehaza a tavaszi idényre készül. Karácsony előtt Dárdai Pált, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányát nevezte ki sportigazgatónak, míg a vezetőedzői pozíciót Szélesi Zoltán vette át.

A Megyeri úti gárda jelenleg 22 ponttal a tabella nyolcadik helyén áll a Fizz Ligában, ám a 2025-ös évet két győzelemmel zárta, így a szurkolók, köztük Curtis is bizakodva várhatja a januári folytatást.

 

