Curtis és Judie egymásnak lettek teremtve: 30 éves bizonyíték került elő

Curtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 11:00
ÚjpestBarnai Judit
A páros tagadhatatlanul egymásnak lett teremtve. Judie egy képpel bizonyította ezt.
Bors
Mindenki egyik kedvenc párosa, Curtis és Judie (Barnai Judit), kérdés nélkül egymásnak lett teremtve - ezt ma is alátámasztották.

Ezért lett Curtis és Judie egymásnak teremtve
Fotó: Bors /  Bánkúti Sándor

Az Újpest-rajongó pár augusztusban házasodott össze az újpesti hivatalban. Ezzel egy időben a stadionban is készítettek képeket, sőt, gyűrűjükön egy lila csík is megtalálható.

A pár az Ázsia Expressz forgatásán döntötte el, hogy összeházasodnak: egy parton üldögélve Curtis megkérdezte Judiet mikor házasodnak. Judie azt javasolta, várják meg a műsor végét, de Curtis minél előbb feleségül akarta őt venni.

Ez nem csoda, hiszen a bizonyítékok alapján a páros valóban egymásnak lett teremtve. Judie egy 30 évvel ezelőtti képet osztott meg magáról a közösségi oldalán, amelyen már kiskorában is fehér-lila ruhában mosolygott a kamerának.

Most mit mondjak, Széki… majd 30 évvel ezelőtt is lila-fehérbe csapattam

- írta a kép alá humorosan.

Judie kiskorában is lila-fehérben járkált

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
