Curtis és Judie egymásnak lettek teremtve: 30 éves bizonyíték került elő

Mindenki egyik kedvenc párosa, Curtis és Judie (Barnai Judit), kérdés nélkül egymásnak lett teremtve - ezt ma is alátámasztották.

Ezért lett Curtis és Judie egymásnak teremtve

Fotó: Bors / Bánkúti Sándor

Az Újpest-rajongó pár augusztusban házasodott össze az újpesti hivatalban. Ezzel egy időben a stadionban is készítettek képeket, sőt, gyűrűjükön egy lila csík is megtalálható.

A pár az Ázsia Expressz forgatásán döntötte el, hogy összeházasodnak: egy parton üldögélve Curtis megkérdezte Judiet mikor házasodnak. Judie azt javasolta, várják meg a műsor végét, de Curtis minél előbb feleségül akarta őt venni.

Ez nem csoda, hiszen a bizonyítékok alapján a páros valóban egymásnak lett teremtve. Judie egy 30 évvel ezelőtti képet osztott meg magáról a közösségi oldalán, amelyen már kiskorában is fehér-lila ruhában mosolygott a kamerának.

Most mit mondjak, Széki… majd 30 évvel ezelőtt is lila-fehérbe csapattam

- írta a kép alá humorosan.

Judie kiskorában is lila-fehérben járkált