Betelt a pohár, feljelentést tesz Szoboszlai Dominik barátja

Felbontja a török Genclerbirligi labdarúgócsapatával kötött kölcsönszerződését és feljelenti az egyesületet a nemzetközi szövetségnél (FIFA) Csoboth Kevin. A 19-szeres magyar válogatott támadónak kéthavi fizetéssel tartoznak.

Csoboth Kevin neve sokaknak a 2024-es Európa-bajnokságról ismert, amikor a válogatott focista a Skócia elleni mérkőzés 100. percben győztes gólt lőtt / Fotó: Koncz Márton

Csoboth Kevin kapcsán azért is jelenhettek meg azok a hírek, hogy nem számol vele a Genclerbirligi, mert a klubnál már tudták, hogy a játékos feljelenti a klubot a török szövetségnél. A FIFA ilyen esetekre vonatkozó előírásának megfelelően a Genclerbirliginek fizetési felszólítást küldtünk, aminek a határideje lejárt, így Csoboth Kevin egyoldalúan szerződést bont a török klubbal

– nyilatkozta a Nemzeti Sportnak a támadó menedzsere, Filipovics Vladan.

A lap információi szerint a török klub kéthavi fizetéssel tartozik Csoboth Kevinnek, aki elég nehéz helyzetbe került, mivel a a svájci St. Gallen ismét kölcsönadná, de a 25 éves focista ebben a szezonban már két csapatban játszott, így nem kerülhetne olyan bajnokságba, ahol ősszel kezdődött az idény.

A FIFA-nak jelezni fogjuk a történteket és kérvényezzük, hogy Csoboth Kevin egy harmadik csapatban is pályára léphessen ebben az idényben, mert ha ezt az engedélyt nem kapjuk meg, akkor csak olyan bajnokságba igazolhat, amelyben most kezdődik az új idény. Bízunk a kedvező elbírálásban

– mondta Filipovics Vladan.

Csoboth Kevin Szoboszlai Dominik barátja

Csoboth Kevin neve sokaknak a 2024-es Európa-bajnokságról ismert, amikor a Skócia elleni mérkőzés 100. percben győztes gólt lőtt. A 25 éves támadó együtt nevelkedett Szoboszlai Dominikkal a székesfehérvári Főnix Gold FC-ben, gyerekkori barátok, még a korosztályos nemzeti csapatokban is közösen tűntek fel. Csoboth eddig 19 alkalommal szerepelt Marco Rossi szövetségi kapitány csapatában, míg Szoboszlai már 61-szer.