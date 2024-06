"Nehéz hónapokon voltam túl" - Csoboth Kevin elérzékenyült a győztes gólja után

A magyar labdarúgó-válogatott a 100. percben nyerte meg a Skócia elleni összecsapását az Európa-bajnokságon. A győztes gólt a csereként beálló Csoboth Kevin szerezte, aki előtte néhány perccel még a kapufára lőtte az első ziccerét. Az Újpest támadója elérzékenyülve nyilatkozott a lefújást követően.

Csoboth Kevin a mennybe lőtte a magyar válogatottat Fotó: AFP

"Nehéz bármit is mondanom. Ha egy percben el kéne mondanom, nem lenne elég. El is érzékenyültem. Sajnálom, hogy a szüleim ezt élőben nem láthatták, de ők is nézhették a tévében, a legfontosabb a győzelem. A kapufa után bennem volt, hogy miért nem rúgtam be, miért nem passzoltam Dominiknak" - értékelt Csoboth Kevin.

Örültem, hogy ezt gólra tudtam váltani, ez egy csapatmunka volt. Köszönjük a szurkolóknak a fantasztikus hangulatot. A mester azt kérte tőlem, hogy területbe kérjem a labdát, és hogy a sebességemet tudjam kamatoztatni, illetve hogy lőjek gól. Nehéz hónapokon voltam túl.

A magyar válogatott ezzel három ponttal a csoportjának harmadik helyén végzett. Az esély így él a továbbjutásra, amennyiben Szoboszlaiék bekerülnek a legjobb négy csoportharmadik közé, abban az esetben vár a nyolcaddöntő az együttesre.