KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

János névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Igent mondott, karácsonykor jegyezte el szerelmét a magyar válogatott focista

magyar válogatott
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 27. 18:21
szerelemcsoboth kevin
Az utolsó Európa-bajnoki gólunkat szerző csatár Dubajban tette fel a nagy kérdést. Csoboth Kevin készülhet az esküvőre.

Dubajban jegyezte el szerelmét Csoboth Kevin. A magyar válogatott csatár a tavalyi Európa-bajnokság magyar hőse volt, az ő góljával vertük az utolsó másodpercekben Skóciát 1-0-ra.

Csoboth Kevin szerezte a magyar fociválogatott utolsó Eb-gólját F
Csoboth Kevin szerezte a magyar fociválogatott utolsó Eb-gólját Fotó: Koncz Márton

A török Geclerbirligi játékosa most a magánéletében lépett egy hatalmasat. A téli szünet alatt, Dubajban megkérte szerelme kezét. Kevin és Viktoria nagy eseményéről, az eljegyzésről két fotót is posztolt a focista.

Csoboth Kevin nyár óta vár

A csatár eddig 18 alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban. Utoljára júniusban, a svédek ellen kapott lehetőséget, azóta vár a következő meccsére.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu