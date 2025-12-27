Igent mondott, karácsonykor jegyezte el szerelmét a magyar válogatott focista

Dubajban jegyezte el szerelmét Csoboth Kevin. A magyar válogatott csatár a tavalyi Európa-bajnokság magyar hőse volt, az ő góljával vertük az utolsó másodpercekben Skóciát 1-0-ra.

Csoboth Kevin szerezte a magyar fociválogatott utolsó Eb-gólját Fotó: Koncz Márton

A török Geclerbirligi játékosa most a magánéletében lépett egy hatalmasat. A téli szünet alatt, Dubajban megkérte szerelme kezét. Kevin és Viktoria nagy eseményéről, az eljegyzésről két fotót is posztolt a focista.

Csoboth Kevin nyár óta vár

A csatár eddig 18 alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban. Utoljára júniusban, a svédek ellen kapott lehetőséget, azóta vár a következő meccsére.