Mindenki erre várt, megváltoztatta a nevét Buzsik Borka

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka igazi álompárnak számítanak, szerelmüket pedig egy közös kisbabával koronázták meg. A Liverpool-sztárja és felesége nagyon odafigyelnek arra, hogy kislányukat óvják a nyilvánosságtól, és csak a lehető legkevesebb információt osszák meg róla. Aki rendszeresen követi Szoboszlai párjának közösségi oldalát, egy apró, ám beszédes változást is észrevehetett: Buzsik Borka korábban „Borci” néven szerepelt az Instagramon, ám ezt nemrég módosította, és immár a saját neve, Borka jelenik meg a profilján.

Buzsik Borka óriási elhatározásra szánta el magát, megváltoztatta a nevét a közösségi-oldalán Fotó: BORS

Buzsik Borka névváltoztatása véletlen lenne?

Szoboszlai Dominik párja nem osztotta meg, miért változtatta meg az Instagramon a nevét, de egy biztos: oka volt rá. Borka egyébként is ritkán tesz közzé fotót magáról – leginkább a kislányukról posztol –, és többnyire csak az Instagram-sztorijaiban mutatja meg a csöppséget. Olyankor, amikor éppen sétálnak, ajándékot vásárolnak, meccsen szurkolnak vagy egy meghitt anya-lánya délutánt töltenek együtt.

Nem kizárt az sem, hogy a névváltoztatás csak az első lépés volt, és hamarosan akár férje vezetéknevét is felveszi. Így az Instagramon már Szoboszlai Borka néven szerepelhet majd, amire titokban minden rajongó vár.