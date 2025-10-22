Szoboszlai felesége a minta, Buzsik Borka divatot teremtett

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka nemrég egy manchesteri kávézóból, a Brook House Farm Shop & Café-ból üzent követőinek. Csak egy apró részlet, mégis sokan felfigyeltek rá – azóta több ismerős arc tűnt fel ugyanott.
Néhány héttel később a Liverpool világbajnok középpályásának, Alexis Mac Allisternek a párja is ugyanebből a kávézóból osztott meg egy fotósorozatot, ami azonnal beindította a találgatásokat: a "Vörösök" játékosainak feleségei most már nemcsak a lelátón, de a mindennapokban is egymás nyomában járnak.
Nemrég Ryan Gravenberch barátnője tűnt fel egy ugyanolyan babakocsival, mint amilyet Borka is használ – most pedig Mac Allister párja is „követte” őt a kedvenc kávézójába. A három középpályás szinte egyszerre lett apuka, és úgy tűnik, a kislányos mindennapokban a feleségek is összekapcsolódtak – stílusban és életformában egyaránt.
Buzsik Borka visszafogott, mégis letisztult eleganciájával, valamint a családi élet és a divat közti egyensúly megteremtésével sokak számára vált példaképpé. Manchesterben egyre több fiatal anyuka választja ugyanazt a babakocsit, és látogatja előszeretettel a Brook House Farm Shop & Café-t – ahol nemcsak kávézni, de inspirálódni is lehet.
