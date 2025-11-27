Nem lesz olcsó a karácsony, Buzsik Borka luxusba vitte a kislányát

Szoboszlai Dominik felesége és kislánya már javában készülődnek az ünnepekre. Buzsik Borka és a kis csöppség nemrégiben egy karácsonyi boltban tűnt fel, ahol egymást érték a csillogó fadíszek és ünnepi dekorációk. Úgy tűnik Borkát teljesen magával ragadta a karácsony varázsa: lehetséges, hogy hosszas nézelődés után néhány különlegességet haza is vitt, hogy még meghittebbé tegyék otthonukat.
Szoboszlai Dominik szereleme híres arról, hogy mindig a legdivatosabb ruhákat és táskákat hordja. Talán a karácsonyi dekoráció sem lesz másmilyen, hiszen ebben a kis boltban rengeteg csillogó és színes dísz közül választhatott Borka. Az éles szemű rajongók azt is kiszúrhatták, hogy ezek a dekorációk a Christian Dior márkától vannak. Az igen népszerű márka hivatalosan oldalán karácsonyfa díszeket is lehet vásárolni, aminek az ára igencsak borsos: 4 darab fagömb, 450 euró, azaz kb. 172 ezer forint. Így nem lesz olcsó Szoboszlaiék karácsonya, főleg ha ebből több csomaggal kell beszerezni.
Buzsik Borka új fotóját IDE kattintva tekintheted meg, ami 24 óráig elérhető az Instagram-oldalán.
A magyar válogatott csapatkapitánya is biztosan várja már az ünnepeket, lesz egy kis ideje pihenni és feltöltődni a családdal. Szoboszlai Dominik együttese ugyanis siralmas formában van, mind az angol bajnokságban, mind a Bajnokok Ligájában. A Liverpool ugyanis a legutóbbi tizenkét mérkőzéséből kilencet elveszített, ám Szoboszlai teljesítménye így is felülmúlja a csapattársaiét. Ebben a nehéz időszakban Borka és kislánya mindig mellette vannak, ők nyújtanak számára vigaszt.
