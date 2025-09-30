Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Életre szóló élményt okoztak a Fradi focistái

Fradi
Nem volt hiány megható és emlékezetes pillanatokból a Provident Álombajnokság budapesti döntőjében. A torna záróeseményén a Fradi játékosai személyesen bátorították a hátrányos helyzetű településeken élő gyerekeket a mindent eldöntő meccsek előtt.
A Provident Pénzügyi Zrt. és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet esélyteremtő futball-programja a nyár folyamán olyan nehéz körülmények között élő gyerekek életében emelte központi tényezővé a közös sportolást, akik a mindennapokban hozzászoktak ahhoz, hogy az álmaik gyakran háttérbe szorulnak. Az edzések során azonban megtanultak hinni egymásban és önmagukban, és szenvedéllyel, kitartással játszottak a torna meccsein, hogy eljuthassanak a budapesti döntőig és hogy megmutassák: ők is képesek nagy dolgokra. Aztán a Fradi sztárjaival is találkoztak.

Fradi, Tóth Alex
A Fradi ifjú sztárja, Tóth Alex számos fotó főszereplője volt Fotó: Provident Álombajnokság

A több hónapos felkészítőprogram és a selejtező mérkőzések után szeptember 26-án az északi és déli regionális döntők győztesei, vagyis a 8–10 év közöttiek mezőnyében Vizsoly és Kastélyosdombó, a 11–14 évesek kategóriájában pedig Pere és Rinyaszentkirály csapata mérkőztek meg egymással az FTC-MVM Népligeti Sportközpontban. Bár a döntő végén a bajnokoknak járó kupát a 8–10 év közöttiek mezőnyében Kastélyosdombó, a 11–14 évesek kategóriájában pedig Pere csapata emelhette a magasba, a pályát mindenki nyertesként hagyta el – életre szóló élményekkel gazdagodva – írja a Magyar Nemzet.

Feltűntek a Fradi sztárjai

A nap egyik fénypontjaként a gyerekek találkozhattak a Fradi játékosaival, ráadásul közös fotókat is készíthettek kedvenc labdarúgóikkal. Az eseményt egy exkluzív múzeumlátogatás és stadiontúra zárta, melyen a fiatal focisták megismerkedhettek a klub történetével, trófeáival.

Az Álombajnokság nemcsak a sport örömét nyújtotta a nehéz körülmények között élő fiataloknak: lehetőséget adott arra, hogy felfedezzék saját erejüket, és megtapasztalják az összefogás fontosságát. Azok az értékek, amelyeket a pályán megtanultak – a kölcsönös tisztelet, az együttműködés és az önmagukba vetett hit –, az élet minden területén segítik majd a boldogulásukat. Ez a program remek példa arra, hogyan lehet a társadalmi felelősségvállalást valódi élményekkel és lehetőségekkel megtölteni

 – fogalmazott az együttműködés kapcsán Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója.

Fradi, Dibusz
A Fradi kapusa, Dibusz Dénes számos aláírást kiosztott Fotó: Provident Álombajnokság

„Inspiráló volt figyelni a gyerekeket a felkészülés hónapjaiban: kitartóan dolgoztak, támogatták egymást, és együtt küzdötték le a nehézségeket, miközben folyamatosan fejlődtek és tanultak. A Providentnél hiszünk abban, hogy társadalmi felelősségvállalási programjainkon keresztül pozitív változást teremthetünk a nehéz sorsú családok életében. Az Álombajnokság is remek lehetőség volt arra, hogy valódi értékeket közvetítsünk, és támogassuk a fiatalokat abban, hogy a legjobbat hozzák ki magukból” – hangsúlyozta Boczán Viktor, a Provident Pénzügyi Zrt. vezérigazgatója.

A Provident Pénzügyi Zrt. és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet együttműködésében megvalósuló programban több mint 180 gyerek dolgozott futballedzők segítségével azért, hogy fejlessze állóképességét, focitudását, valamint megtanuljon bízni önmagában és másokban, valamint csapattagként működni a pályán. A program egyszerre volt a rendszeres testmozgást ösztönző futballtorna és társadalmi küldetés: a résztvevő gyerekek olyan fontos készségeket sajátítottak el, amelyek a pályán túl is elkísérik őket, és segítenek nekik abban, hogy magabiztosabbá, kitartóbbá és együttműködőbbé váljanak a mindennapokban is.

 

