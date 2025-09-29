Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Mihály névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ő játszott a legjobban hétvégén, ismert ember fia a Fradi legújabb tehetsége

Fradi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 08:45 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 29. 09:28
Cookytehetség
Szelba Kevin célja, hogy egyszer a Ferencváros felnőtt csapatában szerepeljen. Cooky kisfia előtt fényes jövő áll.

Szelba Kevin, a Fradi egyik kiemelkedő tehetsége lett a legjobb játékos a Magyar Labdarúgó Szövetség kiemelt tornáján. Erről az édesapja, a rádiós műsorvezetőként, DJ-ként és pilótaként tevékenykedő Cooky osztott meg egy bejegyzést az Instagram-oldalán.

Cooky kisfia
Cooky kisfia, Kevin (jobbra) előtt fényes jövő áll Fotó: Mediaworks Archív

Cookyról sokan nem tudják, de ötéves kora óta Fradi-drukker. Ezért is különösen jó érzés számára, hogy gyermeke a Ferencváros utánpótlásában bontogatja szárnyait.

Mindegyik szülő büszke a gyermekére. Viszont tényleg nem én mondom, hanem a szakértők, az edzők vagy a többi szülő, hogy Kevin nagyon ügyes. Ez a legjobb bizonyíték, hogy nemcsak én látom, hogy a fiam jó, hanem a többiek is. Mindenki azt mondja, Kevin úgy született, hogy benne volt a tehetség

– nyilatkozta korábban a FradiMédiának a rádiós műsorvezető.

Cooky kisfia már a Fradi-indulót is kívülről fújja, ugyanis a család minden hazai meccsen szurkol a felnőtt együttesnek. 

Cooky kisfia előtt fényes jövő áll

Szerdahelyi Tamás, a Fradi U8-as edzője szerint is fényes jövő áll Kevin előtt.

Kevin nagyon ügyes, örülünk, hogy köztünk van. Nagyon jó a labdakezelése, ügyesen cselez, bátran bevezeti a labdát az üres területbe, és már ott tart, hogy a társait is észreveszi. Beveszi őket a játékba

– fogalmazott a szakember.

Kevin célja pedig nem kevesebb, mint egyszer a Ferencváros felnőtt csapatában szerepelni, álma pedig, hogy elhódítsa az Aranylabdát.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu