Ő játszott a legjobban hétvégén, ismert ember fia a Fradi legújabb tehetsége

Szelba Kevin, a Fradi egyik kiemelkedő tehetsége lett a legjobb játékos a Magyar Labdarúgó Szövetség kiemelt tornáján. Erről az édesapja, a rádiós műsorvezetőként, DJ-ként és pilótaként tevékenykedő Cooky osztott meg egy bejegyzést az Instagram-oldalán.
Cookyról sokan nem tudják, de ötéves kora óta Fradi-drukker. Ezért is különösen jó érzés számára, hogy gyermeke a Ferencváros utánpótlásában bontogatja szárnyait.
Mindegyik szülő büszke a gyermekére. Viszont tényleg nem én mondom, hanem a szakértők, az edzők vagy a többi szülő, hogy Kevin nagyon ügyes. Ez a legjobb bizonyíték, hogy nemcsak én látom, hogy a fiam jó, hanem a többiek is. Mindenki azt mondja, Kevin úgy született, hogy benne volt a tehetség
– nyilatkozta korábban a FradiMédiának a rádiós műsorvezető.
Cooky kisfia már a Fradi-indulót is kívülről fújja, ugyanis a család minden hazai meccsen szurkol a felnőtt együttesnek.
Szerdahelyi Tamás, a Fradi U8-as edzője szerint is fényes jövő áll Kevin előtt.
Kevin nagyon ügyes, örülünk, hogy köztünk van. Nagyon jó a labdakezelése, ügyesen cselez, bátran bevezeti a labdát az üres területbe, és már ott tart, hogy a társait is észreveszi. Beveszi őket a játékba
– fogalmazott a szakember.
Kevin célja pedig nem kevesebb, mint egyszer a Ferencváros felnőtt csapatában szerepelni, álma pedig, hogy elhódítsa az Aranylabdát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.