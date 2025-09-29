Ő játszott a legjobban hétvégén, ismert ember fia a Fradi legújabb tehetsége

Szelba Kevin, a Fradi egyik kiemelkedő tehetsége lett a legjobb játékos a Magyar Labdarúgó Szövetség kiemelt tornáján. Erről az édesapja, a rádiós műsorvezetőként, DJ-ként és pilótaként tevékenykedő Cooky osztott meg egy bejegyzést az Instagram-oldalán.

Cooky kisfia, Kevin (jobbra) előtt fényes jövő áll Fotó: Mediaworks Archív

Cookyról sokan nem tudják, de ötéves kora óta Fradi-drukker. Ezért is különösen jó érzés számára, hogy gyermeke a Ferencváros utánpótlásában bontogatja szárnyait.

Mindegyik szülő büszke a gyermekére. Viszont tényleg nem én mondom, hanem a szakértők, az edzők vagy a többi szülő, hogy Kevin nagyon ügyes. Ez a legjobb bizonyíték, hogy nemcsak én látom, hogy a fiam jó, hanem a többiek is. Mindenki azt mondja, Kevin úgy született, hogy benne volt a tehetség

– nyilatkozta korábban a FradiMédiának a rádiós műsorvezető.

Cooky kisfia már a Fradi-indulót is kívülről fújja, ugyanis a család minden hazai meccsen szurkol a felnőtt együttesnek.

Cooky kisfia előtt fényes jövő áll

Szerdahelyi Tamás, a Fradi U8-as edzője szerint is fényes jövő áll Kevin előtt.

Kevin nagyon ügyes, örülünk, hogy köztünk van. Nagyon jó a labdakezelése, ügyesen cselez, bátran bevezeti a labdát az üres területbe, és már ott tart, hogy a társait is észreveszi. Beveszi őket a játékba

– fogalmazott a szakember.

Kevin célja pedig nem kevesebb, mint egyszer a Ferencváros felnőtt csapatában szerepelni, álma pedig, hogy elhódítsa az Aranylabdát.