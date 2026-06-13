Amerikában kellett világra hoznia édesanyjának a foci-vb ünnepelt hősét

Egy légitársaságnak köszönheti első mérkőzésének hősét USA, a 2026-os foci-vb egyik házigazdája. Folarin Balogun ugyanis még édesanyja pocakjában volt, amikor a nigériai származású család New Yorkba utazott, de visszafelé már nem engedték őket. A 24 éves labdarúgó később az amerikai válogatottat választotta, és most első világbajnoki mérkőzésén, a szombat hajnali USA-Paraguay találkozón rögtön két gólt lőtt.

Folarin Balogun első világbajnoki mérkőzésén, a szombat hajnali USA-Paraguay találkozón két gólt lőtt

Fotó: Sarah Stier - FIFA

USA-Paraguay 4-1

A házigazda kezdte jobban az összecsapást, olyannyira, hogy már a hetedik percben meg is szerezte a vezetést - méghozzá egy öngóllal.

Weston McKennie továbbtett labdájában egy paraguayi védő, Damian Bobadilla olyan szerencsétlenül ért bele, hogy a saját kapuját sikerült bevennie.

Az amerikaiak ezt követően hatalmas fölényben játszottak, és bár a 28. percben Folarin Balogun első gólját les miatt még érvénytelenítették, a 24 éves csatár ezt nem hagyta annyiban.

Három perccel később egy középre tett labdát kapásból lőtt a hálóba. Sőt, még a szünet előtt újabb találatot szerzett: előbb megforgatta a védőjét majd hatalmas erővel vette be az ellenfél kapuját.

Paraguay a második félidő legelejétől hajtott a szépítésért, de ennek csak a 73. percben lett meg az eredménye.

Mauríció szépen lőtte a ki a kapu alsó sarkát, azonban a végére visszaállt a háromgólos különség: Giovanni Reyna külsővel tekert a hálóba, és állította be a 4-1-es végeredményt.