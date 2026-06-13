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Amerikában kellett világra hoznia édesanyjának a foci-vb ünnepelt hősét

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 13. 05:04
usaFolarin Balogun
Családja csak nyaralni ment a tengerentúlra, végül ott kellett világra hozni. Nem mindennapi történet Folarin Baloguné, aki két gólt lőtt az USA-Paraguay meccsen.
B.
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Egy légitársaságnak köszönheti első mérkőzésének hősét USA, a 2026-os foci-vb egyik házigazdája. Folarin Balogun ugyanis még édesanyja pocakjában volt, amikor a nigériai származású család New Yorkba utazott, de visszafelé már nem engedték őket. A 24 éves labdarúgó később az amerikai válogatottat választotta, és most első világbajnoki mérkőzésén, a szombat hajnali USA-Paraguay találkozón rögtön két gólt lőtt.

USA-Paraguay: Folarin Balogun
Folarin Balogun első világbajnoki mérkőzésén, a szombat hajnali USA-Paraguay találkozón két gólt lőtt
Fotó: Sarah Stier - FIFA

USA-Paraguay 4-1

A házigazda kezdte jobban az összecsapást, olyannyira, hogy már a hetedik percben meg is szerezte a vezetést - méghozzá egy öngóllal.

Weston McKennie továbbtett labdájában egy paraguayi védő, Damian Bobadilla olyan szerencsétlenül ért bele, hogy a saját kapuját sikerült bevennie.

Az amerikaiak ezt követően hatalmas fölényben játszottak, és bár a 28. percben Folarin Balogun első gólját les miatt még érvénytelenítették, a 24 éves csatár ezt nem hagyta annyiban.

Három perccel később egy középre tett labdát kapásból lőtt a hálóba. Sőt, még a szünet előtt újabb találatot szerzett: előbb megforgatta a védőjét majd hatalmas erővel vette be az ellenfél kapuját.

Paraguay a második félidő legelejétől hajtott a szépítésért, de ennek csak a 73. percben lett meg az eredménye.

Mauríció szépen lőtte a ki a kapu alsó sarkát, azonban a végére visszaállt a háromgólos különség: Giovanni Reyna külsővel tekert a hálóba, és állította be a 4-1-es végeredményt.

Folarin Balogun története

Folarin Balogun még az édesanyja pocakjában volt, amikor Angliában élő, nigériai származású szülei New Yorkba látogattak nyaralni. A visszaútra viszont nem került sor, mert a légitársaság nem engedte felszállni a gépre terhes hölgyet. Úgy ítélték meg, már túl kockázatos lenne számára a repülés a szülés kiírt dátumának közelsége miatt. Ezért Balogun végül Brooklynban született meg, és családja csak hónapokkal később utazott vissza Londonba, ahol a kisfiú beleszeretett a futballba - jelenleg pedig már Európa egyik legígéretesebb csatárának tartják.

 

 

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