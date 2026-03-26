Visszacsábította dögös exe a Premier League magyar focistáját?

Egyre több a gyanús jel, hogy újra együtt van exbarátnőjével a Premier League-listavezető Arsenal csatára, Gyökeres Viktor. A magyar származású, de svéd válogatott focista és Ines Aguiar szupermodell megint egy párt alkothatnak.

Gyökeres Viktor január óta 18 meccsen kilenc gólt lőtt és két gólpasszt adott, de nemcsak a formája, hanem a magánélete is rendeződni látszik. A 27 éves csatárról korábban azt énekelték a szurkolók, hogy „eldobta a barátnőjét a piros-fehér mezért”, mert a hírek szerint azelőtt szakított Ines Aguiarral, hogy a nyáron a Sportingtól az Arsenalhoz igazolt. Úgy tudni, a szupermodell – akivel 2024 óta alkottak egy párt – megpróbálta rábeszélni Gyökerest, hogy még egy évet maradjon Portugáliában. Állítólag a kapcsolat ekkor véget ért, most azonban minden jel arra utal, hogy újra közel kerültek egymáshoz – írja az Origo.

Ines Aguiar ugyanis nemrég abból a Field Mill Stadionból posztolt az Instagram-oldalán, ahol az Arsenal pályára lépett a Mansfield Town ellen az FA-kupában. Bár Gyökeres Viktor végül nem játszott azon a mérkőzésen, lájkolta a szupermodell bejegyzését – a rajongók pedig azonnal összerakták a képet.

Ines Aguiar egyébként nagyon aktív a közösségi médiában, már több mint 200 ezer követője van, és gyakran oszt meg magáról dögös fotókat. Legutóbb például egy divatbemutatóról jelentkezett be, de a kosztümje alá mintha "elfelejtett" volna bármit is felvenni.