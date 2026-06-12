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Megfagyott a levegő a foci-vb-n, néma csend lett úrrá az egész stadionon

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 21:09
Michael BubléKanada
Néma csendbe borult a stadion, amikor a legnagyobb sztár, Michael Bublé énekelni kezdett. Ünnepélyésen, történelmi jelentőségű mérkőzés előtt indult el a 2026-os foci-vb Kanadában is.
B.
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Világsztárokkal és nagyszabású ünnepséggel indította a 2026-os foci-vb-t a társrendező Kanada. A torontói eseményen - amely bemutatta az ország kulturális sokszínűségét, közösségeinek erejét és a futball összekötő szerepét - Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara és Jessie Reyez is fellépett.

Foci-vb: kanadai megnyitó
Néma csendbe borult a torontói stadion a foci-vb-n, amikor a legnagyobb sztár, Michael Bublé énekelni kezdett
Fotó: Ezra Shaw - FIFA

A Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzés - amely történelmi jelentőségű, ugyanis a hazai csapat először játszhat otthon világbajnoki mérkőzést - előtti megnyitó központi szimbóluma a világbajnoki trófea mozaikszerű megjelenítése volt, ez jelképezte az országot alkotó kultúrák és közösségek egységét.

Amikor pedig az ünnepség legnagyobb sztárja, Michael Bublé énekelni kezdett, megfagyott a levegő a stadionban, és a közönség néma csendben hallgatta végig a dalt.

Fotókon a 2026-os foci-vb kanadai megnyitója:

TORONTO, CANADA - JUNE 12: during the FIFA World Cup 2026 Group B match between Canada and Bosnia and Herzegovina at Toronto Stadium on June 12, 2026 in Toronto, Canada. (Photo by Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)
Galéria: Fotókon a 2026-os foci-vb kanadai megnyitója
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Fotókon a 2026-os foci-vb kanadai megnyitója

 

 

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