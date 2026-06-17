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Azt hiszed mindent láttál már? Itt vannak a foci-vb legviccesebb szurkolói - galéria

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors foci vb 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 17. 09:00
szurkolókvilágbajnokság
Összegyűjtöttük a világbajnokság eddigi legviccesebb szurkolóit. És egy biztos, megtaláltuk a foci-vb eddigi legelvetemültebb drukkerét is.

A 2026-os foci-vb nemcsak azért írja be magát a történelemkönyvekbe, mert a torna történetének eddigi legnagyobb mezőnye, 48 válogatott vesz részt rajta, hanem azért is, mert a világ minden tájáról érkező szurkolók ezúttal is gondoskodnak a különleges pillanatokról. Összeállításunkban azokat a drukkereket gyűjtöttük össze, akik a legkreatívabb, legviccesebb vagy éppen legmeghökkentőbb jelmezekben és szurkolói kellékekkel jelentek meg a mérkőzéseken. Köztük akad egy rajongó is, aki mindenkin túltett, és talán a torna legelvetemültebb szurkolójaként vonult be a vb történetébe.

A belga drukkerek is tudjak, hogyan kell a középpontba került a 2026-os foci-vb-n
A belga drukkerek is tudjak, hogyan kell a középpontba került a 2026-os foci-vb-n Fotó: Jane Gershovich/ISI Photos

A foci-vb legvicceseb és legfanatikusabb szurkolói

Kétség sem fér hozzá, hogy a 2026-os labdarúgó-világbajnokság világszerte megmozgatja a szurkolókat, de vannak, akik a rajongást egészen új szintre emelik. Egy argentin drukker például szó szerint a bőrén viseli futballhőseit: egész hátát a nyolcszoros Aranylabda-győztes Lionel Messi és a világbajnok Diego Maradona hatalmas portréja borítja. Persze nem ő az egyetlen, aki feltűnést keltett a lelátókon, hiszen a tornára rengetegen érkeztek extravagáns jelmezekben, különleges öltözékekben vagy éppen nemzeti színekre festett arccal. Ezek közül válogattuk össze a legemlékezetesebb pillanatokat galériánkban.

Galéria: Itt vannak a foci-vb legviccesebb szurkolói
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A mexikói szurkolók ikonikus pankrátormaszkja a világbajnokságon is előkerült

 

 

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