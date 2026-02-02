Óriási a balhé, Cristiano Ronaldo már játszani sem hajlandó a klubjában

Cristiano Ronaldo egyre nyíltabban fejezi ki elégedetlenségét a szaúdi al-Nasszrnál uralkodó helyzettel kapcsolatban. Az A Bola értesülései szerint a portugál világsztár elégedetlen a klub irányításával és a Szaúd-arábiai Közbefektetési Alap (PIF) döntéseivel.
Úgy véli, a szervezet igazságtalanul bánik az al-Nasszrral, amelyet három éve képvisel, mivel rivális klubok – például az al-Hilal – sokkal nagyobb támogatásban részesülnek. Ronaldo szerint a klub hátrányba kerül a piacon, mert nem kapja meg azokat az erősítéseket, amelyek szükségesek lennének a csapat fejlődéshez - írja az Origo. Jorge Jesus vezetőedző kérései ellenére a téli átigazolási időszakban mindössze egy új játékos, az iraki középpályás, Haydeer Abdulkareem érkezett.
Tovább fokozza a feszültséget, hogy a klub két portugál vezetője, Simao Coutinho sportigazgató és José Semedo vezérigazgató január elején elveszítette döntési jogköreit a klubigazgatóság határozata alapján.
Cristiano Ronaldo döntése, hogy bojkottálja a következő mérkőzést, minden bizonnyal újabb fejezetet nyit az al-Nasszrnál kialakult válságban, és kérdésessé teszi, meddig tart még a türelme a sivatagi klub projektjével szemben.
