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Kőkemény összecsapások a foci-vb-n: ezeket a meccseket lehet ma végigizgulni!

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 23. 10:15
foci-vbjúnius
Ezúttal sem panaszkodhatnak a rajongók. Mutatjuk, milyen csapatok lépnek ma pályára a foci-vb-n.

Június 11-én vette kezdetét a 2026-os labdarúgó világbajnokság Mexikó és Dél-Afrika 2-0-ás meccsével, ugyanakkor egészen július 19-ig kell várnunk arra, hogy megtudjuk, ki emelheti a magasba a foci-vb kupáját. Ezúttal olyan sztárcsapatok lépnek pályára, mint Anglia vagy Portugália, akiknek komoly esélye van a végső győzelemre.

Mutatjuk a foci-vb mai programját!
Mutatjuk a foci-vb mai programját!
Fotó: AFP

Mutatjuk a foci-vb mai programját

  • Június 23. kedd, 19:00 Portugália–Üzbegisztán (Houston Stadion, K csoport)
  • Június 23. kedd, 22:00 Anglia–Ghána (Boston Stadion, L csoport)
  • Június 24. szerda, 1:00 Panama–Horvátország (Toronto Stadion, L csoport)
  • Június 24. szerda, 4:00 Kolumbia–Kongói DK (Guadalaraja Stadion, K csoport)

 

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