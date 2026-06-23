Kőkemény összecsapások a foci-vb-n: ezeket a meccseket lehet ma végigizgulni!

Június 11-én vette kezdetét a 2026-os labdarúgó világbajnokság Mexikó és Dél-Afrika 2-0-ás meccsével, ugyanakkor egészen július 19-ig kell várnunk arra, hogy megtudjuk, ki emelheti a magasba a foci-vb kupáját. Ezúttal olyan sztárcsapatok lépnek pályára, mint Anglia vagy Portugália, akiknek komoly esélye van a végső győzelemre.

Mutatjuk a foci-vb mai programját!

Fotó: AFP

Mutatjuk a foci-vb mai programját