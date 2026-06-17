Foci-vb napi program: vajon a leendő győzteseket láthatjuk ma pályára lépni?

Június 11-én vette kezdetét a 2026-os labdarúgó világbajnokság Mexikó és Dél-Afrika 2-0-ás meccsével, ugyanakkor egészen július 19-ig kell várnunk arra, hogy megtudjuk, ki emelheti a magasba a foci-vb kupáját.

A foci-vb trófeájának mása. Vajon ki emelheti majd a magasba a játékok végén?

Fotó: AFP

Foci-vb: ez lesz a mai program

Június 17-én két olyan csapat is pályára lép, akikre sokan a bajnokság leendő győzteseiként tekintenek, de természetesen még mások is okozhatnak komoly meglepetéseket. Mutatjuk a programot, ezeket a meccseket lehet ma, illetve holnap hajnalban megnézni. (A kezdési időpontokat magyar idő szerint jelezzük.)

Június 17-én 19 órakor a Portugália – Kongói DK meccset izgulhatjuk végig a K csoport első fordulójában, amit a Houston Stadionban rendeznek meg.

Június 17-én 22 órakor Anglia – Horvátország összecsapás várható a Dallas Stadionban. (L csoport, első forduló)

Június 18-án éjjel 1 órakor Ghána – Panama meccs lesz a Toronto Stadionban. (L csoport, első forduló)

Június 18-án hajnal 4 órakor Üzbegisztán – Kolumbia meccs lesz az Azték Stadionban. (K csoport, első forduló)