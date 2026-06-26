Foci-vb napi program: újabb bravúr a Zöld-foki-szigetektől?

Június 11-én vette kezdetét a 2026-os labdarúgó világbajnokság, azonban a trófeát csak július 19-én emelheti a magasba a győztes csapat. Most ismét a foci-vb egyik nagy meglepetéscsapata lép pályára: a Zöld-foki-szigetek eddig kétszer, Spanyolország, majd pedig Uruguay ellen játszott döntetlent, alaposan meglepve a rajongókat. Lássuk, harmadik alkalommal hogy teljesítenek!

Noha meccset még nem nyertek az idei foci-vb-n, már most büszke lehet magára a zöld-fokiak csapata

Fotó: AFP

Mutatjuk a foci-vb mai programját

Június 26. péntek 21:00 Norvégia–Franciaország (I csoport, Boston Stadion)

Norvégia–Franciaország (I csoport, Boston Stadion) Június 26. péntek 21:00 Szenegál–Irak (I csoport, Toronto Stadion)

Szenegál–Irak (I csoport, Toronto Stadion) Június 27. szombat 2:00 Zöld-foki-szigetek–Szaúd-Arábia (H csoport, Houston Stadion)

Zöld-foki-szigetek–Szaúd-Arábia (H csoport, Houston Stadion) Június 27. szombat 2:00 Uruguay–Spanyolország (H csoport, Guadalaraja Stadion)

Uruguay–Spanyolország (H csoport, Guadalaraja Stadion) Június 27. szombat 5:00 Egyiptom–Irán (G csoport, Seattle Stadion)

Egyiptom–Irán (G csoport, Seattle Stadion) Június 27. szombat 5:00 Új-Zéland–Belgium (G csoport, BC Place)