Foci-vb napi program: újabb bravúr a Zöld-foki-szigetektől?

Június 11-én vette kezdetét a 2026-os labdarúgó világbajnokság, azonban a trófeát csak július 19-én emelheti a magasba a győztes csapat. Most ismét a foci-vb egyik nagy meglepetéscsapata lép pályára: a Zöld-foki-szigetek eddig kétszer, Spanyolország, majd pedig Uruguay ellen játszott döntetlent, alaposan meglepve a rajongókat. Lássuk, harmadik alkalommal hogy teljesítenek!
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