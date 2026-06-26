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Foci-vb napi program: újabb bravúr a Zöld-foki-szigetektől?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors program
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 26. 09:30
foci-vblabdarúgás
Mutatjuk, milyen meccsekeért lehet izgulni a mai nap folyamán. Itt a foci-vb napi programja!

Június 11-én vette kezdetét a 2026-os labdarúgó világbajnokság, azonban a trófeát csak július 19-én emelheti a magasba a győztes csapat. Most ismét a foci-vb egyik nagy meglepetéscsapata lép pályára: a Zöld-foki-szigetek eddig kétszer, Spanyolország, majd pedig Uruguay ellen játszott döntetlent, alaposan meglepve a rajongókat. Lássuk, harmadik alkalommal hogy teljesítenek!

Noha meccset még nem nyertek az idei foci-vb-n, már most büszke lehet magára a zöld-fokiak csapata
Noha meccset még nem nyertek az idei foci-vb-n, már most büszke lehet magára a zöld-fokiak csapata
Fotó: AFP

Mutatjuk a foci-vb mai programját

  • Június 26. péntek 21:00 Norvégia–Franciaország (I csoport, Boston Stadion)
  • Június 26. péntek 21:00 Szenegál–Irak (I csoport, Toronto Stadion)
  • Június 27. szombat 2:00 Zöld-foki-szigetek–Szaúd-Arábia (H csoport, Houston Stadion)
  • Június 27. szombat 2:00 Uruguay–Spanyolország (H csoport, Guadalaraja Stadion)
  • Június 27. szombat 5:00 Egyiptom–Irán (G csoport, Seattle Stadion)
  • Június 27. szombat 5:00 Új-Zéland–Belgium (G csoport, BC Place)

Ide kattintva lehet megnézni a foci-vb teljes programját, illetve követni a legfrissebb eredményeket, ide kattintva pedig a vb egyéb híreit lehet elolvasni.

 

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