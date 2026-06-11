Retró-kvíz a foci-vb előtt: biztos, hogy felismered az összes mezt?

Június 11-től 40 napon át a labdarúgó-világbajnokság tartja lázban a szurkolókat. A drukkerek a foci-vb-re már előkészítették a kedvencek mezét, ahogy az lenni szokott, minden együttes két garnitúrával készül az eseményre. Az elsőszámú, megszokott színek mellé gyakran megjelenik egy olyan szerelés, amely alapján nehezen azonosítunk be egy nemzetet. Az ilyenekről szól a mostani kvíz.

Ikonikus, retró mezek a foci-vb előtt. Franciaország, Németország és Brazília legjobbjai viselték ezt a felsőt / Fotó: NurPhoto

Foci-vb: Mezek 1986-tól napjainkig

A kvízben 10 mezt kell felismerni, nem a játékosokat, hanem az adott országokat. A legrégebbi 1986-os, míg a legújabb 2018-as. Te hányat tudsz megfejteni?