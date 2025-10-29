Magyarország-Portugália: Cristiano Ronaldónál is jobb helyre került Szoboszlai meze

Nagyon jó helyre kerültek Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos válogatott mezei. Mint ismert, a magyar csapatkapitány Cristiano Ronaldónak ajándékozta a szeptemberi Magyarország-Portugália vb-selejtezőn viselt mezét – amiért cserébe csak a visszavágón kapott másikat –, azonban ugyanezen a mérkőzésen egy meggypiros szerelést is aláírt, amelyet most licitre bocsátottak.

Cristiano Ronaldónál is jobb helyre került Szoboszlai Dominik meze Fotó: SOPA Images

Szoboszlai Dominik mezét jótékonysági licitre bocsátották

Licitre kínálunk 2 db Magyarország-Portugália eredeti hazai mezt, dedikálva, a 10-es Szoboszlai Dominiké és a 11-es Milos Kerkezé. Ezt kimondottan a licitálás céljából vásároltuk meg, és dedikáltattuk Alex gyógyulásáért!

– olvasható a felhívásban.

A jótékonysági licit tehát egy kisfiú, Ungár Alex génkezelésére indul, aki mindössze néhány hónapos, mégis olyan betegséggel küzd, amely napról-napra elvesz belőle egy darabot. Duchenne-féle izomdisztrófiája van – egy ritka genetikai betegség, amely fokozatosan leépíti az izomzatát.

Karácsonyra szép ajándék lehet! Várjuk a foci rajongók, gyűjtők liciteit! Szeretnénk, ha minél nagyobb összeg összegyülne Alex számláján a génkezelésre.

A licit mindkét mez esetében 100 ezer forintról indult, és egészen december 22-ig lehet rá ajánlatot tenni. Szoboszlai Dominik mezére pedig már érkezett is egy 120 ezer forintos licit.