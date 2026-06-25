Hatpontos csapatok lépnek pályára: borítékolható a foci-vb mai meccseinek eredménye?

Június 11-én vette kezdetét a labdarúgó világbajnokság, ugyanakkor még csak nem is látszik körvonalazódni, ki emelheti majd a magasba a foci-vb trófeáját július 19-én, a döntő meccset követően. Persze jól van ez így. Most több olyan meccset is láthatunk majd, amelyek papíron "lefutott körök", ugyanakkor ki tudja, még bármelyik csapat okozhat komoly meglepetést. Annyi bizonyos: mind a D csoportot 6 ponttal vezető Amerikai Egyesült Államok, mint az E csoport élén ugyancsak 6 ponttal álló Németország pályára lép.
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