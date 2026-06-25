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Hatpontos csapatok lépnek pályára: borítékolható a foci-vb mai meccseinek eredménye?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors program
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 25. 09:30
foci-vblabdarúgás
Ki tudja, talán épp ezek a meccsek okozzák majd a legnagyobb meglepetést! Mutatjuk a foci-vb mai programját!

Június 11-én vette kezdetét a labdarúgó világbajnokság, ugyanakkor még csak nem is látszik körvonalazódni, ki emelheti majd a magasba a foci-vb trófeáját július 19-én, a döntő meccset követően. Persze jól van ez így. Most több olyan meccset is láthatunk majd, amelyek papíron "lefutott körök", ugyanakkor ki tudja, még bármelyik csapat okozhat komoly meglepetést. Annyi bizonyos: mind a D csoportot 6 ponttal vezető Amerikai Egyesült Államok, mint az E csoport élén ugyancsak 6 ponttal álló Németország pályára lép.

A német drukkereknek van okuk ünnepelni: jelenleg csoportelső a csapatuk a foci-vb-n
A német drukkereknek van okuk ünnepelni: jelenleg csoportelső a csapatuk a foci-vb-n
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Így alakul a foci-vb mai programja

  • Június 25. csütörtök 22:00 Ecuador–Németország (New Jersey Stadion, E csoport)
  • Június 25. csütörtök 22:00 Curacao–Elefántcsontpart (Philadelphia Stadion, E csoport)
  • Június 26. péntek 1:00 Japán–Svédország (Dallas Stadion, F csoport)
  • Június 26. péntek 1:00 Tunézia–Hollandia (Kansas Stadion, F csoport)
  • Június 26. péntek 4:00 Törökország–Egyesült Államok (Los Angeles Stadion, D csoport)
  • Június 26. péntek 4:00 Paraguay–Ausztrália (San Francisco Bay Area Stadion, D csoport)

Ide kattintva lehet megnézni a foci-vb teljes programját, illetve követni a legfrissebb eredményeket, ide kattintva pedig a vb egyéb híreit lehet elolvasni.

 

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