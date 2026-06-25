Hatpontos csapatok lépnek pályára: borítékolható a foci-vb mai meccseinek eredménye?

Június 11-én vette kezdetét a labdarúgó világbajnokság, ugyanakkor még csak nem is látszik körvonalazódni, ki emelheti majd a magasba a foci-vb trófeáját július 19-én, a döntő meccset követően. Persze jól van ez így. Most több olyan meccset is láthatunk majd, amelyek papíron "lefutott körök", ugyanakkor ki tudja, még bármelyik csapat okozhat komoly meglepetést. Annyi bizonyos: mind a D csoportot 6 ponttal vezető Amerikai Egyesült Államok, mint az E csoport élén ugyancsak 6 ponttal álló Németország pályára lép.

A német drukkereknek van okuk ünnepelni: jelenleg csoportelső a csapatuk a foci-vb-n

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Így alakul a foci-vb mai programja

Június 25. csütörtök 22:00 Ecuador–Németország (New Jersey Stadion, E csoport)

Ecuador–Németország (New Jersey Stadion, E csoport) Június 25. csütörtök 22:00 Curacao–Elefántcsontpart (Philadelphia Stadion, E csoport)

Curacao–Elefántcsontpart (Philadelphia Stadion, E csoport) Június 26. péntek 1:00 Japán–Svédország (Dallas Stadion, F csoport)

Japán–Svédország (Dallas Stadion, F csoport) Június 26. péntek 1:00 Tunézia–Hollandia (Kansas Stadion, F csoport)

Tunézia–Hollandia (Kansas Stadion, F csoport) Június 26. péntek 4:00 Törökország–Egyesült Államok (Los Angeles Stadion, D csoport)

Törökország–Egyesült Államok (Los Angeles Stadion, D csoport) Június 26. péntek 4:00 Paraguay–Ausztrália (San Francisco Bay Area Stadion, D csoport)