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Felforr körülöttük a levegő: ők a foci-vb legszexibb focistafeleségei – galéria

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 23. 17:30
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Már csak értük is érdemes végigizgulni a játékokat! Mutatjuk a foci-vb legszebb feleségeit és barátnőit!

Kétségtelen, hogy a foci-vb elsősorban a meccsekről és a pályán zajló eseményekről szól, legyen akár szó Messi mesterhármasáról vagy épp a Zöld-foki-szigetek bravúrjáról, ugyanakkor rengeteg szempár tapad a labdarúgó világbajnokság főszereplőinek feleségeire, barátnőire is. Összeszedtük a legszexibb focistapárokat.

Kétségtelen, hogy Georgina Rodriguez a foci-vb legdögösebb focistafelesége
Kétségtelen, hogy Georgina Rodriguez  a foci-vb legdögösebb focistafelesége
Fotó: AFP

A legdögösebb barátnők és feleségek a foci-vb-n

Galériánkban (melyet az Origo összeállítása nyomán készítettünk) összegyűjtöttük a legdögösebb feleségeket, barátnőket, akik párjukért szurkolnak a foci-vb-n. 

A galéria az alábbi képre kattintva nézhető végig:

IPA84657483 - Lautaro Martinez of Inter FC and Agustina Gandolfo celebrate after winning the Coppa Italia Final football match between SS Lazio and Inter FC Internazionale on 13 of May 2026 at Stadio Olimpico stadium in Roma, Italy. Photo Tiziano Ballabio
Georgina Rodríguez - Photocall de la soirée « Chopard Miracle Gala Evening » lors du 79ème Festival International du Film de Cannes. Le 18 mai 2026 © Olivier Borde / Bestimage Photocall of the gala "Chopard Miracle Gala Evening" during the 79th Cannes Int
L'actrice et mannequin espagnole Ester Expósito arrive à l’aéroport de Nice pour le 79ème Festival International du Film de Cannes, à Nice, France, le 19 mai 2026. © Laetitia Notarianni/Betimage Spanish actress and model Ester Expósito arrives at Nice Air
Rome, Castel Sant'Angelo Dolce & Gabbana Fashion Show Event Parterre, In the photo: Erling Haaland Isabel Haugseng Johansen
Galéria: Mutatjuk a foci-vb legdögösebb barátnőit és focistafeleségeit!
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Nincs mese, ők a legszebb feleségek és barátnők, akik focista kedvesükért szurkolnak a lelátón

 

Ide kattintva lehet megnézni a foci-vb teljes programját, illetve követni a legfrissebb eredményeket, ide kattintva pedig a vb egyéb híreit lehet elolvasni.

 

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