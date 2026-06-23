Felforr körülöttük a levegő: ők a foci-vb legszexibb focistafeleségei – galéria

Kétségtelen, hogy a foci-vb elsősorban a meccsekről és a pályán zajló eseményekről szól, legyen akár szó Messi mesterhármasáról vagy épp a Zöld-foki-szigetek bravúrjáról, ugyanakkor rengeteg szempár tapad a labdarúgó világbajnokság főszereplőinek feleségeire, barátnőire is. Összeszedtük a legszexibb focistapárokat.
Galériánkban (melyet az Origo összeállítása nyomán készítettünk) összegyűjtöttük a legdögösebb feleségeket, barátnőket, akik párjukért szurkolnak a foci-vb-n.
A galéria az alábbi képre kattintva nézhető végig:
Ide kattintva lehet megnézni a foci-vb teljes programját, illetve követni a legfrissebb eredményeket, ide kattintva pedig a vb egyéb híreit lehet elolvasni.
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