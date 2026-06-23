Felforr körülöttük a levegő: ők a foci-vb legszexibb focistafeleségei – galéria

Kétségtelen, hogy a foci-vb elsősorban a meccsekről és a pályán zajló eseményekről szól, legyen akár szó Messi mesterhármasáról vagy épp a Zöld-foki-szigetek bravúrjáról, ugyanakkor rengeteg szempár tapad a labdarúgó világbajnokság főszereplőinek feleségeire, barátnőire is. Összeszedtük a legszexibb focistapárokat.

Kétségtelen, hogy Georgina Rodriguez a foci-vb legdögösebb focistafelesége

Fotó: AFP

A legdögösebb barátnők és feleségek a foci-vb-n

Galériánkban (melyet az Origo összeállítása nyomán készítettünk) összegyűjtöttük a legdögösebb feleségeket, barátnőket, akik párjukért szurkolnak a foci-vb-n.

A galéria az alábbi képre kattintva nézhető végig: