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Elszabadultak az indulatok vb-n, darabokra szedik a spanyol válogatottat blama után

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 14:25
spanyolországZöld-foki-szigetek
Lehet ennél nagyobb szenzáció a csoportkörben? A Spanyolország-Zöld-foki-szigetek foci-vb meccs után valósággal kifakadt a spanyol sajtó.

A Spanyolország-Zöld-foki-szigetek (0-0) csoportmérkőzés előtt kevesen gondolták volna, hogy a foci-vb egyik favoritja ennyire megszenved majd az afrikai együttessel, ám a papírforma végül borult: a spanyolok hiába birtokolták fölényben a labdát, és hiába vetette be a 71. percben a Barcelona csodagyerekét, Lamine Yamalt is, nem találták az ellenszert ellenfelük védelmére és a kapusukra sem, így gól nélküli döntetlennel zárult az összecsapás. Az eredmény láttán a spanyol sportsajtó sem ment el szó nélkül a csalódást keltő eredmény mellett, és több lap is kemény kritikával illette a válogatott teljesítményét.

Lamine Yamal a 71. percben állt be a Spanyolország-Zöld-foki-szigetek foci-vb meccsen, de nem tudott segíteni a csapatán
Lamine Yamal a 71. percben állt be a Spanyolország-Zöld-foki-szigetek foci-vb meccsen, de nem tudott segíteni a csapatán Fotó: Andrew J. Clark/ISI Photos

Spanyolország nagy blamával indította a foci-vb-t

A Marca egyenesen katasztrófaként értékelte a pontvesztést, tudósítását pedig azzal a kemény megállapítással kezdte, hogy a „felismerhetetlenné vált” spanyol csapatból hiányzott a kreativitás, a minőség és az átütőerő, így nem tudta legyőzni a bravúrosan helytálló Zöld-foki-szigeteket. A lap szerint a játékosok az esélyesség terhe alatt görcsösen, pontatlanul futballoztak, és szinte mindenki önmaga árnyékát nyújtotta a pályán. 

A Mundo Deportivo sem rejtette véka alá csalódottságát. A katalán sportnapilap úgy fogalmazott, hogy a La Roja rendkívül gyengén kezdte az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada által közösen rendezett világbajnokságot, hiszen Atlantában csak gól nélküli döntetlent ért el a H csoport papíron legkönnyebb ellenfele, a Zöld-foki-szigetek ellen. Ugyanakkor a lap valamivel megengedőbb hangot ütött meg, emlékeztetve arra, hogy a spanyolok korábban ennél rosszabb rajtokból is fel tudtak állni, ráadásul a csoportkörben még két mérkőzés áll előttük, hogy kijavítsák a botlást. 

Az eredmény sok spanyol szurkolót értetlenül hagyott, elégedetlenségüknek pedig a közösségi médiában is hangot adtak. Többen arra hívták fel a figyelmet, hogy a torna egyik legnagyobb favoritjától ennél jóval meggyőzőbb rajtot vártak, míg mások már azt a kérdést tették fel: vajon láthatunk-e ennél nagyobb szenzációt az idei foci-világbajnokságon?

A spanyol válogatott legközelebb vasárnap 18 órától Szaúd-Arábia ellen lép pályára, majd június 27-én, magyar idő szerint hajnali 2 órakor Uruguayjal csap össze a csoportkör zárófordulójában.

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