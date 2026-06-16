Elszabadultak az indulatok vb-n, darabokra szedik a spanyol válogatottat blama után

A Spanyolország-Zöld-foki-szigetek (0-0) csoportmérkőzés előtt kevesen gondolták volna, hogy a foci-vb egyik favoritja ennyire megszenved majd az afrikai együttessel, ám a papírforma végül borult: a spanyolok hiába birtokolták fölényben a labdát, és hiába vetette be a 71. percben a Barcelona csodagyerekét, Lamine Yamalt is, nem találták az ellenszert ellenfelük védelmére és a kapusukra sem, így gól nélküli döntetlennel zárult az összecsapás. Az eredmény láttán a spanyol sportsajtó sem ment el szó nélkül a csalódást keltő eredmény mellett, és több lap is kemény kritikával illette a válogatott teljesítményét.

Lamine Yamal a 71. percben állt be a Spanyolország-Zöld-foki-szigetek foci-vb meccsen, de nem tudott segíteni a csapatán Fotó: Andrew J. Clark/ISI Photos

Spanyolország nagy blamával indította a foci-vb-t

A Marca egyenesen katasztrófaként értékelte a pontvesztést, tudósítását pedig azzal a kemény megállapítással kezdte, hogy a „felismerhetetlenné vált” spanyol csapatból hiányzott a kreativitás, a minőség és az átütőerő, így nem tudta legyőzni a bravúrosan helytálló Zöld-foki-szigeteket. A lap szerint a játékosok az esélyesség terhe alatt görcsösen, pontatlanul futballoztak, és szinte mindenki önmaga árnyékát nyújtotta a pályán.

A Mundo Deportivo sem rejtette véka alá csalódottságát. A katalán sportnapilap úgy fogalmazott, hogy a La Roja rendkívül gyengén kezdte az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada által közösen rendezett világbajnokságot, hiszen Atlantában csak gól nélküli döntetlent ért el a H csoport papíron legkönnyebb ellenfele, a Zöld-foki-szigetek ellen. Ugyanakkor a lap valamivel megengedőbb hangot ütött meg, emlékeztetve arra, hogy a spanyolok korábban ennél rosszabb rajtokból is fel tudtak állni, ráadásul a csoportkörben még két mérkőzés áll előttük, hogy kijavítsák a botlást.

Az eredmény sok spanyol szurkolót értetlenül hagyott, elégedetlenségüknek pedig a közösségi médiában is hangot adtak. Többen arra hívták fel a figyelmet, hogy a torna egyik legnagyobb favoritjától ennél jóval meggyőzőbb rajtot vártak, míg mások már azt a kérdést tették fel: vajon láthatunk-e ennél nagyobb szenzációt az idei foci-világbajnokságon?