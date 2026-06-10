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Világsztárok énekelnek, három külön megnyitó lesz a foci-vb-n

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Shakira
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 11:15
Madonnavilágbajnokság
Rendhagyó módon három megnyitóünnepséggel indul a 2026-os világbajnokság. A foci-vb június 11-én kezdődik.

A FIFA tájékoztatása szerint a foci-vb-k történetében először rendeznek három különálló megnyitóünnepséget. Az elsőre június 11-én Mexikóvárosban kerül sor, közvetlenül a torna nyitómérkőzése, a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság találkozó (21:00) előtt. A programsorozat másnap Torontóban folytatódik a Kanada–Bosznia-Hercegovina mérkőzés (21:00) kapcsán, majd magyar idő szerint másnap hajnalban Los Angelesben, az Egyesült Államok–Paraguay összecsapás (3:00) előtti ünnepséggel zárul.

Shakira is fellép a foci-vb hivatalos megnyitóünnepségén
Shakira is fellép a foci-vb hivatalos megnyitóünnepségén Fotó: Stephanie Augello

Kik lépnek fel az Egyesült Államokban a foci-vb megnyitóján? 

A Los Angeles-i megnyitó igazi sztárparádét ígér: színpadra lép Katy Perry, a BLACKPINK-ből ismert Lisa, a nigériai afrobeats-szenzáció Rema, a brazil bombázó Anitta, valamint a hiphop egyik legnagyobb alakja, Future.

Kik lesznek az előadók Mexikóban?

A mexikóvárosi Estadio Aztecában sem maradnak sztárok nélkül a szurkolók: Shakira és Burna Boy adja elő a világbajnokság hivatalos dalát, a Dai Dai-t, mellettük pedig olyan népszerű előadók lépnek színpadra, mint J Balvin, Belinda, Danny Ocean, Alejandro Fernández, Lila Downs, a Los Ángeles Azules, a Maná és Tyla.

Kik lesznek a kanadai megnyitó sztárjai?

Alanis Morissette és Michael Bublé már biztos fellépő, de ez még csak a kezdet! A FIFA szerint az amerikai és a kanadai megnyitó sztárlistája tovább bővülhet, így könnyen lehet, hogy újabb világhírű előadók érkezését jelentik be a következő órákban.

Történelmi félidei-show a döntőben

Ha valaki azt hitte, ennél már nem lehet fokozni a vb-lázat, tévedett: a döntő félidejében Madonna, Shakira és a dél-koreai fiúbanda, a BTS "robbantja fel" a színpadot a MetLife Stadionban. A FIFA ezzel új korszakot nyit, hiszen a világbajnokság történetében először rendeznek Super Bowl-mintájú félidei show-t a fináléban.

 

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