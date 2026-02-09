"Nagyon szerettem" – Charlie összetörve állt színpadra Fenyő Miklós lemondott koncertjén: elcsukló hangon búcsúzott

Fenyő Miklós halála az egész zenészvilágot megrendítette, köztük Horváth Charliet is, akire ráadásul az a nehéz feladat is hárult, hogy „helyettesítse” a Hungária legendás énekesét azon a koncerten, amit még a betegsége miatt kellett lemondani. Charlie koncertje a miskolci Kocsonyafesztivál záróakkordja volt, ahol persze barátjáról is megemlékezett, elcsukló hangon. Ráadásul mint kiderült, az énekes nem csak egy zenésztársát veszítette el januárban.

Charlie és Fenyő Miklós az elmúlt években közeli barátokká váltak, ami a Hungária énekesének haláláig kitartott (Fotó: Bors)

Charlie miskolci koncertjére vasárnap este hét órakor került sor, amit egy néhány perces megemlékezés előzött meg. A fesztivál szervezői egy fekete-fehér fotóval és Fenyő Miklós dalával tisztelegtek az elhunyt ikon előtt. Ezek után pedig maga Charlie is megragadta az alkalmat, hogy elbúcsúzzon zenésztársaitól.

„Ez az utolsó hónap kegyetlen volt. Négy különböző műfaj legendás zenészei mentek. Meg szeretném említeni, hogy 35 évet muzsikáltunk együtt egy óriási basszusgitárossal, őt úgy hívták, hogy Lattmann Béla, és ő ment el legelőször. Béla bácsi nem csak a mi zenekarunk tagja volt, hanem egy főiskolai tanár is, és egy nagyon jó ember” – kezdte a megemlékezést.

Fenyő Miklós betegsége miatt ugrott be Charlie a miskolci koncertre. Amikor elfogadta a felkérést, még ő sem sejtette, hogy barátja nem éli túl a tüdőgyulladást (Fotó: Tomkai Judit)

Másodikként pedig a drága Fenyő Miki hagyott itt minket. Szomorú, hogy az utolsó években jöttünk csak össze, de ilyen a zenészsors. Mindenféle tekintetben egyformán gondolkodtunk, és nagyon szerettem őt. Tavaly többször zenéltünk együtt, és nagyon sokat beszélgettünk is, nagyon szerettem őt, borzasztó, hogy már nincs közöttünk

– mondta elcsukló hangon Charlie.

„De sajnos ebben a hónapban hunyt el Kőszegi Imre dobos is, aki egy jazzlegenda volt, utána pedig egy elképesztő klasszikus zenész, Vásáry Tamás, aki egy világhírű zongorista volt” – zárta a felsorolást.

Az eső ellenére több százan emlékeztek néma csendben Fenyő Miklósra Charlie fellépése előtt (Fotó: Facebook)

Fenyő Miklósra többen is megemlékeztek

Charlie dalai egyik legszebbjével üzent néhai barátainak, amivel kapcsolatban az is elárulta, hogy sajnos egyre több kollégájára kell így emlékeznie.

Egy gyönyörű dallal szeretnék mindannyiukra emlékezni, és persze azokra is, akik korábban mentek el, hiszen a telefonomban tele van olyan kollégákkal és barátokkal, akik már nincsenek közöttünk. De nem törlöm ki őket, mert nagyon szerettem őket, szeretem most is, és mindig emlékezni fogok rájuk

– mondta az énekes, majd előadta a Nézz az ég felé című dalát, amit a közönség vele együtt énekelt, a szomorú, esős időben.