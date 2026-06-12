Nagy Antal a 14 hónapos kislánya mellett nem virraszt a vb-n

Noha csütörtökök elrajtolt minden idők legnagyobb létszámú, 48 csapatos labdarúgó-világbajnoksága, Nagy Antal egyelőre nem érzi a klasszikus vb-hangulatot. Részben éppen azért, mert nagyon felduzzasztották a mezőnyt, a magyarok azonban erről a tornáról is lemaradtak. Így aztán a legutóbbi, 1986-os résztvevő válogatottunk csapatkapitányának a 14 hónapos kislánya mellett eszébe sem jut hajnalban ébren maradni a foci-vb egy-egy érdektelen csoportmeccséért.
Mezey György válogatottjának vezéregyéniségét kivételesen nem a 40 évvel ezelőtt Mexikóban és az oda vezető diadalmenet során történtekről, hanem az ugyanott, valamint a társrendező Egyesült Államokban és Kanadában most megrendezésre kerülő vb-ről kérdeztük.
Szívesebben beszélnék úgy a világbajnokságról, hogy végre újra ott szerepel a magyar válogatott is.
– Így, hogy a csapatunk nincs ott a mezőnyben, egyelőre nem érzem azt a klasszikus vébéhangulatot, nem készülök a mérkőzésekre sállal a nyakamban. A nagy létszám miatt eleinte kicsit érdektelenebb meccsek lesznek, hogy aztán majd fokozatosan kiéleződjön a küzdelem – mondta Nagy Antal a Borsnak.
A felvetésre, mely szerint jó iránynak tartja-e a létszámbővítést – 1986-ban még feleennyi, 24 csapat vett részt a vb-n –, határozott igennel válaszolt a Honvéd négyszeres bajnoka:
– Ellenkezőleg, nekem nagyon tetszik, hiszen mi abban a kategóriában vagyunk, hogy szeretnénk újra odajutni.
Egyetértek azzal, hogy sokan játsszanak. Bárcsak mi is ott lennénk!
69 éves exklasszisunk hozzátette: más kérdés, hogy a nagycsapatoknak ilyenkor több olyan mérkőzés jut, amelyekre kénytelen-kelletlen úgy készülhetnek: ’jaj, ezt is le kell játszani’, ráadásul a nézők kiszolgálása érdekében lehetőleg pályán a sztárokkal.
Nagy Antal azt is megérti, hogy az egész világ futballkedvelői érdekében helyi idő szerint még délidőben is rendeznek vb-meccseket. Már csak azért is, mert így volt ez az ő világbajnoki szereplésükkor is.
– Mi is azért játszottunk annak idején akár déli 45 fokos hőségben is, mert ez volt jó a világnak. Ki kell szolgálni a különböző időzónákban közvetítő televíziókat. Egyébként is elég furcsa vb lesz, óriási távolságokkal. Az elődöntőkig, döntőig jutó csapatoknak addig már több ezer kilométert kell majd utazniuk – emelte ki Nagy Antal, aki a magyar válogatott híján nem igazán szurkol egy vb-résztvevőnek sem, de több csapatot kiemelt figyelemmel fog követni:
Leginkább európai válogatottakkal szimpatizálok, de azért Brazíliát ki ne szeretné?!
– Közel állnak hozzám a franciák, ahol annak idején játszottam (a Nancy csapatában – a szerző), fantasztikusan erősek a spanyolok, de olyan nagy futballnemzetektől is sokat várok, mint például Anglia és Hollandia.
De hogy felkel-e hajnalban egy Haiti–Skócia vagy éppen Irán–Új-Zéland csoportmeccsért? Aligha, legalábbis a nyolcaddöntőkig biztosan inkább az alvást választja a virrasztással szemben.
– Majd az összefoglalókat megnézem. Azt sem tudom, hogy a nappali mérkőzéseket hogyan sikerül beillesztenem a mindennapokba, de egy 14 hónapos kislány mellett éjszaka inkább aludni próbál az ember. Egy esetben szívesen vitatkoznék ezen a feleségemmel:
adná az Isten, hogy hajnali háromkor a magyar válogatott játsszon egy világbajnokságon!
– Optimista vagyok, remélem, négy év múlva már a mieinknek szurkolhatunk – mondta Nagy Antal.
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