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Nagy Antal a 14 hónapos kislánya mellett nem virraszt a vb-n

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 06:15
honvédfoci-vb 2026Mexikómagyar válogatott
A következő tornán már a magyar válogatottnak szurkolna Nagy Antal. Most a 14 hónapos kislánya mellett éjszakánként inkább alszik a foci-vb csoportmeccsei helyett.
Bors
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Noha csütörtökök elrajtolt minden idők legnagyobb létszámú, 48 csapatos labdarúgó-világbajnoksága, Nagy Antal egyelőre nem érzi a klasszikus vb-hangulatot. Részben éppen azért, mert nagyon felduzzasztották a mezőnyt, a magyarok azonban erről a tornáról is lemaradtak. Így aztán a legutóbbi, 1986-os résztvevő válogatottunk csapatkapitányának a 14 hónapos kislánya mellett eszébe sem jut hajnalban ébren maradni a foci-vb egy-egy érdektelen csoportmeccséért.

Nagy Antal szerint csak később indul be igazán a foci-vb, a csoportkörben csak a magyar válogatott kedvéért virrasztana
Nagy Antal szerint csak később indul be igazán a foci-vb, a csoportkörben csak a magyar válogatott kedvéért virrasztana Fotó: Veres Viktor

Mezey György válogatottjának vezéregyéniségét kivételesen nem a 40 évvel ezelőtt Mexikóban és az oda vezető diadalmenet során történtekről, hanem az ugyanott, valamint a társrendező Egyesült Államokban és Kanadában most megrendezésre kerülő vb-ről kérdeztük. 

Szívesebben beszélnék úgy a világbajnokságról, hogy végre újra ott szerepel a magyar válogatott is. 

– Így, hogy a csapatunk nincs ott a mezőnyben, egyelőre nem érzem azt a klasszikus vébéhangulatot, nem készülök a mérkőzésekre sállal a nyakamban. A nagy létszám miatt eleinte kicsit érdektelenebb meccsek lesznek, hogy aztán majd fokozatosan kiéleződjön a küzdelem – mondta Nagy Antal a Borsnak.

A felvetésre, mely szerint jó iránynak tartja-e a létszámbővítést – 1986-ban még feleennyi, 24 csapat vett részt a vb-n –, határozott igennel válaszolt a Honvéd négyszeres bajnoka:

– Ellenkezőleg, nekem nagyon tetszik, hiszen mi abban a kategóriában vagyunk, hogy szeretnénk újra odajutni. 

Egyetértek azzal, hogy sokan játsszanak. Bárcsak mi is ott lennénk!

69 éves exklasszisunk hozzátette: más kérdés, hogy a nagycsapatoknak ilyenkor több olyan mérkőzés jut, amelyekre kénytelen-kelletlen úgy készülhetnek: ’jaj, ezt is le kell játszani’, ráadásul a nézők kiszolgálása érdekében lehetőleg pályán a sztárokkal. 

Bárcsak a magyarokért kéne felkelni a foci-vb-n!

Nagy Antal azt is megérti, hogy az egész világ futballkedvelői érdekében helyi idő szerint még délidőben is rendeznek vb-meccseket. Már csak azért is, mert így volt ez az ő világbajnoki szereplésükkor is.

– Mi is azért játszottunk annak idején akár déli 45 fokos hőségben is, mert ez volt jó a világnak. Ki kell szolgálni a különböző időzónákban közvetítő televíziókat. Egyébként is elég furcsa vb lesz, óriási távolságokkal. Az elődöntőkig, döntőig jutó csapatoknak addig már több ezer kilométert kell majd utazniuk – emelte ki Nagy Antal, aki a magyar válogatott híján nem igazán szurkol egy vb-résztvevőnek sem, de több csapatot kiemelt figyelemmel fog követni:

Leginkább európai válogatottakkal szimpatizálok, de azért Brazíliát ki ne szeretné?! 

– Közel állnak hozzám a franciák, ahol annak idején játszottam (a Nancy csapatában – a szerző), fantasztikusan erősek a spanyolok, de olyan nagy futballnemzetektől is sokat várok, mint például Anglia és Hollandia.

De hogy felkel-e hajnalban egy Haiti–Skócia vagy éppen Irán–Új-Zéland csoportmeccsért? Aligha, legalábbis a nyolcaddöntőkig biztosan inkább az alvást választja a virrasztással szemben.

– Majd az összefoglalókat megnézem. Azt sem tudom, hogy a nappali mérkőzéseket hogyan sikerül beillesztenem a mindennapokba, de egy 14 hónapos kislány mellett éjszaka inkább aludni próbál az ember. Egy esetben szívesen vitatkoznék ezen a feleségemmel: 

adná az Isten, hogy hajnali háromkor a magyar válogatott játsszon egy világbajnokságon!

– Optimista vagyok, remélem, négy év múlva már a mieinknek szurkolhatunk – mondta Nagy Antal.

 

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