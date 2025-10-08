Mezey György életrajzának írója: Láttam őt felszabadultan nevetni és sírni is

„Egyszer talán meg tudom fogalmazni, mit tanultam tőle” – reagált dr. Mezey György halálhírére Benedek Szabolcs a közösségi oldalán, számos közös képük kíséretében. A mesteredző hajdani rajongója, majd életrajzírója lapunknak elmondta, mire gondolt ezzel kapcsolatban.
"Amikor tavaly ősszel először szóba került köztünk a róla szóló könyv ötlete, azt mondta nekem: ’Ha valaki megírja, akkor az te legyél, mert egyformán érzékeny emberek vagyunk’.
Az érzékenységét, mások szerint sértődékenységét számtalanszor felrótták neki, és ezzel ő is maximálisan tisztában volt, azt részben az általa nem is ismert édesanyja korai halálára vezette vissza.
A könyvvel kapcsolatos beszélgetéseink során én is gyakran megtapasztaltam az érzékenységét, de azt is, hogyan tudta ezt kezelni" – emlékezett vissza Benedek Szabolcs a Bors kérdésére.
Az író elmondta: tavaly szeptemberben egy kiadó kérte fel a Mezey-életrajz megírására, és amikor a szokásos születésnapi köszöntő e-mailjében felvetette az ötletet a mesteredzőnek, ő azonnal rábólintott, mondván: szerinte is időszerű az élete, illetve a szakmai pályája összegzése. Ezt követően, 2024 végéig hetente egyszer beszélgettek, alkalmanként egy-két órát.
"A Velencei-tó partján élt, ahová általában vonattal mentem, ő pedig elém jött az állomásra. Már az otthona felé tartva elkezdtünk beszélgetni.
Mindvégig érezhető volt rajta, amit el is mondott, nevezetesen, hogy egyfajta búcsúnak, számadásnak szánja a könyvet. Nagyon érzékenyen érintette, hogy vele kapcsolatban elsőként mindig a mexikói kudarc jön elő, és szerette volna, hogy ne csak erről legyen szó.
Akkor természetesen még nem is sejthettük, hogy egyetlen év múltán távozik az élők sorából, de túl a nyolcvanon nyilván elérkezettnek látta az időt, hogy visszatekintsen az életére, összegezze, mit kapott a világtól és mit adott" – válaszolta Benedek Szabolcs azt firtató kérdésünkre, hogy Mezey doktor búcsúnak szánta-e a monográfiát.
Arra pedig, hogy a zárkózott szaktekintély bizalmába fogadott egykori rajongó milyennek ismerte meg Mezey Györgyöt, a magánembert, életrajzírója így válaszolt:
"Kétségtelenül mindig óvta a magánéletét, és nagyon keveseket engedett igazán közel magához. Ennek csak látszólag mond ellent, hogy ha egy társaságban feloldódott, akkor híresen jól tudott mulatni, zeneszeretőként olykor még énekelt is. A találkozásaink során láttam őt felszabadultan nevetni és sírni is. Végeredményben olyan ember volt, mint bármelyikünk, csak talán jobban elrejtette a külvilág, sőt néha még önmaga elől is."
