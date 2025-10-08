Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Koppány névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mezey György életrajzának írója: Láttam őt felszabadultan nevetni és sírni is

Benedek Szabolcs
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 17:35
könyvmezey györgyéletrajzíróhalál
Benedek Szabolcs tollából idén nyáron jelent meg a MEZEY című életrajzi könyv. A mindig zárkózottnak tűnt dr. Mezey György bizalmába fogadta a József Attila-díjas írót. A rajongóból lett barát a Borsnak elmondta, milyen embert ismert meg a most 84 évesen elhunyt futball-szaktekintélyben.
Hanti Gábor
A szerző cikkei

„Egyszer talán meg tudom fogalmazni, mit tanultam tőle” – reagált dr. Mezey György halálhírére Benedek Szabolcs a közösségi oldalán, számos közös képük kíséretében. A mesteredző hajdani rajongója, majd életrajzírója lapunknak elmondta, mire gondolt ezzel kapcsolatban.

Dr. Mezey György 84 évesen hunyt el
Dr. Mezey György 84 évesen hunyt el. Fotó: Nemzeti Sport

"Amikor tavaly ősszel először szóba került köztünk a róla szóló könyv ötlete, azt mondta nekem: ’Ha valaki megírja, akkor az te legyél, mert egyformán érzékeny emberek vagyunk’. 

Az érzékenységét, mások szerint sértődékenységét számtalanszor felrótták neki, és ezzel ő is maximálisan tisztában volt, azt részben az általa nem is ismert édesanyja korai halálára vezette vissza. 

A könyvvel kapcsolatos beszélgetéseink során én is gyakran megtapasztaltam az érzékenységét, de azt is, hogyan tudta ezt kezelni" – emlékezett vissza Benedek Szabolcs a Bors kérdésére.

Dr. Mezey György zárkózott volt, de mulatni is nagyon tudott

Az író elmondta: tavaly szeptemberben egy kiadó kérte fel a Mezey-életrajz megírására, és amikor a szokásos születésnapi köszöntő e-mailjében felvetette az ötletet a mesteredzőnek, ő azonnal rábólintott, mondván: szerinte is időszerű az élete, illetve a szakmai pályája összegzése. Ezt követően, 2024 végéig hetente egyszer beszélgettek, alkalmanként egy-két órát.

"A Velencei-tó partján élt, ahová általában vonattal mentem, ő pedig elém jött az állomásra. Már az otthona felé tartva elkezdtünk beszélgetni. 

Mindvégig érezhető volt rajta, amit el is mondott, nevezetesen, hogy egyfajta búcsúnak, számadásnak szánja a könyvet. Nagyon érzékenyen érintette, hogy vele kapcsolatban elsőként mindig a mexikói kudarc jön elő, és szerette volna, hogy ne csak erről legyen szó. 

Akkor természetesen még nem is sejthettük, hogy egyetlen év múltán távozik az élők sorából, de túl a nyolcvanon nyilván elérkezettnek látta az időt, hogy visszatekintsen az életére, összegezze, mit kapott a világtól és mit adott" – válaszolta Benedek Szabolcs azt firtató kérdésünkre, hogy Mezey doktor búcsúnak szánta-e a monográfiát.

Arra pedig, hogy a zárkózott szaktekintély bizalmába fogadott egykori rajongó milyennek ismerte meg Mezey Györgyöt, a magánembert, életrajzírója így válaszolt:

"Kétségtelenül mindig óvta a magánéletét, és nagyon keveseket engedett igazán közel magához. Ennek csak látszólag mond ellent, hogy ha egy társaságban feloldódott, akkor híresen jól tudott mulatni, zeneszeretőként olykor még énekelt is. A találkozásaink során láttam őt felszabadultan nevetni és sírni is. Végeredményben olyan ember volt, mint bármelyikünk, csak talán jobban elrejtette a külvilág, sőt néha még önmaga elől is."

 

A júniusi Mezey-könyvbemutatón készült videók:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu