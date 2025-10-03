"Meccs helyett a kislányomat altattam" – 68 évesen apaként is remekel Nagy Antal

Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 03. 13:27
A Honvéd ikonja, egykori csapatkapitánya reálisan látja kedvenc csapatának jövőjét. Nagy Antal természetesen örül, hogy a másodosztály tabelláját vezeti a kispesti csapat, ugyanakkor nem a hurráoptimizmus jellemzi szavait. A 68 éves focilegenda ritkán jár meccsre, mert apaként is helyt kell állnia.

Öt gólt rúgott legutóbb a Honvéd az NB II egyik meglepetés csapatának, a mindenkire veszélyes Karcagnak. Örömünnep volt a Bozsik-stadion lelátóján, mosolygós szurkolók köszönték meg a „fiaiknak”, hogy a tabella élére rúgták magukat. Ha minden így maradna, akkor a Honvéd újra a legfelsőbb osztályban rúghatná a labdát. Nagy Antal, a kispestiek egykori válogatott csapatkapitánya a legutóbbi hazai meccsen nem volt ott, mert 68 évesen apa lett, kislányával töltötte az idejét: Szofi húsvétkor született.

Nagy Antal 68 évesen apa lett
Nagy Antal 68 évesen apa lett Fotó: Veres Viktor

"A legutóbbi meccset apai elfoglaltságaim miatt nem láttam a helyszínen, altattam a legkisebb Nagyot, de persze mindenről tudok" – mondta a Borsnak Nagy Antal. "Nagyon jó a kapcsolatom Feczkó Tamás edzővel, a meccsek előtt és a találkozók után is beszélünk, vagy üzenetet váltunk. Természetesen gratuláltam neki és a csapatnak, de aztán elmondtam a véleményemet is. Felhívtam a figyelmét arra, hogy az NB I-be készülő csapat, null-nullnál nem kaphat gólt. Tudom, azt mondják, többször is sikerült fordítani. Igaz, de van egy nagyon jó mondás, miszerint: „Addig jár a korsó a kútra…"

Nagy Antal feljutást vár a Honvédtól

Nagy Antal másik három gyermeke már nagykorú, Dávid és Antónia Svájcban, Petra Belgiumban él. Az 1986-os mexikói világbajnokságon szerepelt magyar válogatott csapatkapitánya a Honvéd kapcsán hozzátette, a feljutás benne van a kispesti együttesben.

Egyébként dicséret illeti a játékosokat, hiszen látni rajtuk, hogy nagyon akarnak valamit. Támadják a labdát, ez hatékony, hiszen jó erőnlét kell a sok futáshoz, s valljuk be a másodosztályban erre nem mindegyik csapat képes. Szóval, úgy vélem, hogy a feljutás benne van a csapatban, de arra felhívom a figyelmét valamennyi játékosunknak, hogy ha valaki az NB I-be vágyik, annak sokkal korábban kell – legalábbis fejben NB I-esnek lennie

– mondta az egykori legendás középpályás.

A régi honvédosok sűrűn találkoznak egymással, s ezeken az összejöveteleken folyik a zrikálás.

Esterházy Marcit állandóan azzal a kérdéssel zaklatjuk, hogy miért kellett a kastély kertjükbe egy futballpályát csinálni? Ha egykoron nem engedélyezik, akkor a Honvéd manapság biztosan nem játszik a Csákvár ellen rangadót, és nincs bunyó a két csapat játékosai között. Szóval, mindenért a Marci a felelős...

 

