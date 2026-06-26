Ők nyerik a 2026-os foci vébét: az időutazó mindent elárult

Egy „időutazó” azt állította, hogy tudja, ki jut be a világbajnokság döntőjébe és ki lesz a 2026-os foci-vb nyertese – mert ott volt.

Az időutazó állítja, tudja, ki a 2026-os foci-vb nyertese

Fotó: tomertu / Shutterstock

Az időutazó állítja, tudja, ki a 2026-os foci-vb nyertese

A titokzatos TikTokker azt állította, hogy a döntőben Argentína és Mexikó csap össze. A Tona Multiverso nevű fiók megosztott egy videót, amelyet állítólag 2026. július 19-én rögzítettek. A videó a két dél-amerikai nemzet közötti döntőt mutatja be, amelyet állítólag New Jersey MetLife stadionjában vívnak.

És Mexikó kerül ki győztesen az idei nyári versenyből. A videóban ezt mondja: „ Mexikó Argentína ellen. Nézzétek az összes embert, a zászlókat és a hihetetlen hangulatot. Ez történelminek tűnik. Bent vagyok a stadionban, és a hangulat őrült; Mexikó és Argentína a világbajnokság döntőjét játssza. Nézzétek, a stadion zsúfolásig tele van; a tömeg minden mozdulatánál úgy kiabál, mintha gól lenne.”

A meglehetősen kétes felvételen a TikTok sztárja a stadionban látható, mindkét oldalról szurkolók veszik körül. Végignézi, ahogy a mérkőzés tizenegyesekkel dől el, miután állítólag 1-1-re végződött a rendes játékidő.

„A mérkőzés 1–1-re ért véget, és most már csak a tizenegyeseken múlik minden. Nézzétek a közönséget, senki sem kap levegőt. Mexikó egyetlen tizenegyesre van a világbajnokság megnyerésétől” – mondja a kamerába.

Miután egy argentin játékos kihagyta a büntetőt, Mexikó lett a bajnok, és azonnal kitört a vad ünneplés a stadionban – érthető módon, tekintve, hogy ez volt az első világbajnoki győzelmük.

A TikTokon kommentelőket nem igazán nyűgözte le a videó. Az egyikük azt írta: „Mesterséges intelligenciával generálva”, míg egy másik hozzátette: „Hiszek az időutazásban, de abban, hogy Mexikó eléri a döntőt…”

További kételyek merültek fel a videó hitelességével kapcsolatban, az egyik kommentelő ezt írta: „Ez még álságosabb, mint amikor az exem azt mondta: »Soha nem hagylak el.«” Egy másik pedig saját jóslatot tett, mondván: „Nem, Mexikó - Portugália döntő lesz – jegyezd meg a szavaimat.”