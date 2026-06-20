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Hátborzongató kép a bizonyíték: az időutazás létezik

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időutazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 20. 21:00
fotóbizonyíték
Egy 1936-os fotó a bizonyíték arra, hogy létezik az időutazás.

Egy hátborzongató, 1930-as évekbeli képen egy férfit láttak, aki „egy mobiltelefont tart a füléhez”, ami arra késztette az összeesküvés-elmélet hívőket, hogy kikiáltsák: az időutazás igenis létezik.

Fotó: Berenice Abbott / Brooklyn Museum Collection

Első pillantásra ez a kép egy átlagos jelenetet örökített meg egy New York-i utcán 1936-ban. Az emberek azonban meg vannak győződve arról, hogy egy meglepő részlet bizonyítja az időutazás valóságát, miután valami szokatlant észlelnek a képen.

A fotó egy brooklyni Union Square-i utcai jelenetet örökít meg, de a képen látható személy valami egészen szokatlan dolgot csinál. A kép előterében látható férfi úgy néz ki, mintha egy mobiltelefont tartana a füléhez, egy olyan eszközt, amely csak az 1980-as években volt elérhető.

A leleplezés tényfeltáró spirálba sodorta az összeesküvés-elmélet hívőket, egyesek szerint a szóban forgó férfi időutazó. Bár igazából lényegét tekintve bármit csinálhat, lehet, hogy csak a fejét  vakarja.

 

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