Vér és fájdalom, megrázó új részletek derültek ki a Schumacher-villa szörnyű titkáról

Noha a vádlott távolléte miatt várhatóan csak 2026-ban lesz a következő tárgyalás a svájci bíróságon, egymás után derülnek ki új részletek a Michael Schumacher villájában történtekről. A Forma-1-ben hétszeres világbajnok, de 2013-as síbalesete óta állandó gondoskodásra szoruló Schumacher ápolónője volt Najia B., aki állítja: 2019 novemberében – a család távollétében – leitatta és megerőszakolta őt Joey M. ausztrál autóversenyző.

Új részletek derültek ki a vádiratból: mi történt 2019. november 23-án éjjel Michael Schumacher svájci villájában, a Genfi-tó partján?

Fotó: Getty Images

A legendás pilóta fia, Mick Schumacher barátjaként akkoriban többször is a Schumacher-villában megszállt Joey M. ellen az ápolónő csak két évvel később tett feljelentést, miután elbocsátották az állásából. Elmondása szerint addig éppen attól félt, hogy ha előáll a történtekkel, akkor megszabadulnak tőle. A Schumiék ügyeit intéző Sabine Kehm szerint ugyanakkor a nem megfelelő munkavégzése miatt rúgták ki. Erről tavaly decemberben beszélt, amikor Najia B. neve még a családot megzsaroló gazemberek kapcsán merült föl: Kehm szerint rögtön azt gyanítottá, hogy az elbocsátását bosszulta meg az ápolónő azzal, hogy illetéktelenek kezére juttatott mintegy 1500 fotót, videót, orvosi dokumentációt, amelyekből kiderülne a nyilvánosság elől elzárva gondozott Schumacher állapota (az azóta elítélt zsarolók 15 millió eurót követeltek a fájlokat tartalmazó merevlemezekért, amelyeket állításuk szerint egy alkalmazottól kaptak).

Mi történt Michael Schumacher villájában?

A tavaly nyári zsarolási botrány tárgyalásai során koronatanúként kezelt Najia B. ápolónő megerőszakolása már a januári tárgyalásokon téma volt. Ebben az ügyben most a vádiratból derültek ki újabb, eddig nem ismert részletek.

BREAKING: Aussie racer Joey Mawson has been identified as the accused who allegedly raped a nurse at Michael Schumacher’s mansion in 2019. https://t.co/0VetejPc9P pic.twitter.com/LxCFs1tMEH — Sayan Bose (@sayan_bose_) October 16, 2025

Sajtóhírek szerint az erőszakkal vádolt Joey M. (ügyvédje tolmácsolásában) elmondta: a Schumacher-villában gyakran megfordulva baráti viszonyba kerültek, és közös megegyezésen alapult a szexuális együttlétük; az ápolónő korábban meg is csókolta őt egy genfi bárban. Najia B. viszont nem árult el semmit arról, hogy milyen viszonyban voltak. Azt viszont igen, hogy a kérdéses napon, a munkája végeztével csatlakozott a biliárdszobában az ausztrál pilótával játszó és iszogató két kollégájához, egy férfi ápolóhoz és egy gyógytornászhoz. Miután "rengeteg alkoholt" (energiaitallal kevert vodkát) ittak, az akkor 33 éves nő már nem tudott megállni a lábán, és a tíz évvel fiatalabb Joey M. a gyógytornásszal együtt bevitték a szobájába, ruhástul az ágyra fektették, és felkapcsolva hagyták a fürdőszobája lámpáját, arra az esetre, ha felébred a bódultságából. Aztán egyedül hagyták, de a vádlott rövidesen visszatért a szomszédos szobájából, levetkőztette és megerőszakolta az leitatott, védtelen ápolónőt, majd visszament aludni a saját ágyába. Najia B. abból következtetett minderre, hogy hogyan ébredt: vérfoltos volt a lepedője és fájlalta a nemi szerveit.