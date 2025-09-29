Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Szívszorító: elhunyt Hamilton hűséges társa

Lewis Hamilton
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 14:06 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 29. 14:39
gyászForma 1
Elbúcsúzott hűséges társától a Ferrari pilótája. 12 éves korában elhunyt Roscoe, Lewis Hamilton kutyusa.

Lewis Hamilton érzelmes nyilatkozatban árulta el, hogy szeretett kutyáját, Roscoe-t elaltatták, miután négy napig megpróbálták őt megmenteni az orvosok. A Forma–1 hétszeres világbajnoka megható Instagram-posztjában elmonda: örökre emlékezni fog a hűséges társára.

Fotó: Getty Images

Hamilton kutyája soha nem hagyta abba a küzdést

Miután négy napig életben tartották, minden erejével küzdött, életem legnehezebb döntését kellett meghoznom, és elbúcsúznom Roscoe-tól. Soha nem hagyta abba a küzdést, egészen a végéig. Nagyon hálás és megtisztelő, hogy megosztottam az életemet egy ilyen gyönyörű lélekkel, egy angyallal és igaz baráttal. Roscoe életem legjobb döntése volt, amit valaha hoztam, és örökké becsben fogom tartani az együtt teremtett emlékeket. Köszönöm mindenkinek a szeretetet és a támogatást, amit Roscoe-nak az évek során mutattatok. Nagyon különleges volt látni és érezni.

– írta Hamilton.

 

