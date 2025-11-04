"Tönkrette a legnagyobb bajnokot" – ítéletet mondtak a Hamilton–Verstappen ügyben

A 2021-es, mindent eldöntő Abu-Dzabi Nagydíj a történelem egyik legmegosztóbb futamaként vonult be a Forma–1 történelemkönyveibe. A sorsdöntő estén Max Verstappen megszerezte pályafutása első világbajnoki címét, míg Lewis Hamilton előtt elszállt a lehetőség, hogy rekordot döntve nyolcadik bajnoki trófeáját is begyűjtse. Bár az esemény óta már közel négy év telt el, a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff még mindig magában hordozza a történtek miatti keserűséget.
Wolff az utóbbi években többször is hangoztatta, hogy egyáltalán nem ért egyet az akkori versenyigazgató, Michael Masi döntéseivel. Az osztrák azt kifogásolta, hogy a futam utolsó köreiben, a biztonsági autós fázis alatt Masi csak a Hamilton és Verstappen közé ékelődött lekörözött versenyzőket engedte el, miközben a szabályok szerint valamennyi lekörözött pilótának vissza kellett volna vennie a körhátrányát. Ha így történt volna, akkor talán a biztonsági kocsi mögött, Hamilton világbajnoki címével értvolna véget a nagydíj. A furcsa döntés következtében azonban maradt még idő, Verstappen az újraindítás után azonnal támadási pozícióba került, ami drámai végkifejlethez és a holland győzelméhez vezetett.
A versenyigazgató saját értelmezése szerint járt el, ám ez a sportág történetének egyik legnagyobb vitájához vezetett. Wolff a The Telegraph-nak adott friss interjúban ismét szenvedélyesen beszélt a történtekről:
Gyerekkorom óta nem tapasztaltam olyat, hogy elveszítettem volna egy szituáció irányítását. Van azonban egy elmebeteg, aki lényegében tönkre tudta tenni a legnagyobb bajnok rekordját.
Az FIA későbbi vizsgálata hivatalosan is megállapította, hogy Masi hibát vétett a döntéseivel, ami tovább erősítette Toto Wolff véleményét.
